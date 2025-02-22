Esnaf Enver’in iyilik hareketi

Konya'da telefon bayileri bulunan Enver Akın, yıllardır iyilik hareketleri içinde yer alıp, çalışmalara katıldı. Akın, 7 yıl önce Şemsi Mevlana Sosyal Yardımlaşma Derneğini kurdu. Derneğin kurucu başkanlığını da yapan Akın, bağışçılarında desteği ile kendi bünyelerinde aşevi ve ekmek fırını kurdu. Bunun yanında asrın felaketi depremlerin ardından 5 bin kişilik mobil ekmek tırı ve 10 bin kişilik mobil yemek TIR'ını hayata geçirdi. Şimdi de yine gönüllülerin desteği ile 15 bin kişi yemek kapasiteli aşevinin yapımını tamamladı.

2 BİN KİŞİYE YEMEK

Derneğin faaliyetlerinin bizzat içinde bulunan Enver Akın, dernek sayesinde istihdam da sağlıyor. Birçok kişiyi iş sahibi de yapan Akın, "7 yıl önce bu derneği kurdum. Tamamen bağışlarla ilerleyen bir dernek. Her gün 2 bin kişiye yemek çıkıyor. 300 kişiye tabldot veriyoruz. Şems Tebriz-i Türbesi yanında olduğumuz için buraya çok fazla yerli ve yabancı turist geliyor" dedi.

GAZZE'Yİ UNUTMADILAR

Katil İsrail'in Gazze halkına yönelik saldırıları nedeniyle bölgedeki kuruluşlarla irtibata geçerek her gün sıcak yemek verdiklerini de belirten Akın, "Hem orta Gazze'de hem kuzey Gazze'de iki tane aşevi açtık. Her gün akşam binlerce kişilik yemeklerini biz dağıtıyoruz. Bağışçılarımızın desteğiyle halen devam ediyor. Türkiye'nin en büyük aşevi 8 bin kişilik. Biz Konya'da 15 bin kişilik aşevimizi yaptık. Burası aynı zamanda da AFAD'dan akrediteli olacak. Devletin kontrolünde olup hizmetimize devam edeceğiz" diye konuştu.

Bu yardımları yaparken çok mutlu olduklarını belirten Enver Akın, "Burada insan olduğumuzu hissediyoruz. Gerçekten iyilik yapmak çok güzel bir şey" ifadelerine yer verdi.