Haberler Yaşam Haberleri Esnaf ile eski çalışanın 'dışkı' kavgası
Giriş Tarihi: 14.11.2022 09:33 Son Güncelleme: 14.11.2022 10:14

Esnaf ile eski çalışanın 'dışkı' kavgası

Kağıthane'deki bir market çalışanı, ayrıldığı iş yerinden parasını alamadığı iddiasıyla esnafa kan kusturdu. Önce defalarca marketi basan Tarık M., ardından dışkısını biriktirip poşete koyduktan sonra markete fırlatmaya başladı. Eski çalışanın aylarca dışkısına maruz kalan esnaf Pirağa M, eski çalışanına meydan dayağı attı. Taraflar hakkında dava açıldı.

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Esnaf ile eski çalışanın ’dışkı’ kavgası

33 yaşındaki Özge ve 37 yaşındaki eşi Pirağa M. ile Kağıthane'de bir market işletiyordu. 28 yaşındaki Tarık M., geçtiğimiz yıllarda çiftin yanında işe başladı. Bir süre sonra işten ayrılan genç İddiaya göre alacağını tahsil edemedi. Defalarca dükkana gelip parasını isteyen genç adam, istediğini elde edebilmek için akıl almaz bir plan yaptı. Plan dahilinde önce dükkana giderek müşterilerin içinde parasını isteyen eski çalışan, başarılı olamadı. Aylar süren çabası boşa çıkan genç işçi, tuvaletini bir poşet içinde biriktirip, çiftin sahibi olduğu dükkana fırlatmaya başladı. Market sahipleri ise, Tarık M.'nin bu hareketi nedeniyle sadece şikayetçi olmakla yetiniyordu. Bu durum ise aylar boyu sürdü.

İNTİKAM İÇİN DIŞKI FIRLATTI

Geçtiğimiz yıl 5 Şubat günü, Tarık M. yeniden dışkı dolu poşeti M. çiftinin işlettiği dükkana fırlattı. Dükkanda olan Pirağa ve eşi, poşeti fırlatan Tarık M.'yi yakalayarak dükkan önünde dakikalarca darp etti. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri duruma müdahale etti. Tarık M., çiftin dayağından kurtuldu. Tarafların kavgasıyla alakalı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

YARGILANACAKLAR

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan M. çifti, Tarık M.'nin dışkısını zaman zaman poşete koyarak markete attığı ve bu durumun süreklilik kazandığı bu nedenle çıkan kavgada darp olayı yaşnadığını anlattı. Tarık M. ise, darp edildiğine ilişkin basit tıbbi müdahale ile gidilebilecek şekilde yaralandığına dair rapor verildi. Tarık M., dışkıların kendisine ait olduğunu kabul etti ve parasını tahsil etmek için bu şekilde davrandığını ifade etti. Yürütülen soruşturma sonunda, Özge- Pirağa M. çifti hakkında, 'Yaralama', Tarık M. hakkında, 'Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma' suçundan dava açılıd. Dava, Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Taksim İstiklal Caddesi’nde patlama! Bombalı saldırı sonrası 6 vatandaşımız hayatını kaybetti
EYT YASASI SON DAKİKA: Yaş şartı tamamen kalktı! İşte eksik primi olanlar için emeklilik yöntemi
Youtube çöktü mü? Youtube erişim sorunu ne zaman düzeldi mi? BTK son dakika açıklamasıyla duyurdu
MasterChef kim elendi? 13 Kasım 2022 MasterChef’te kim gitti, elenen yarışmacı açıklandı! Kritik gecede şok eleme, kimse beklemiyordu!
SON DAKİKA | Taksim İstiklal Caddesi'ndeki görüntüler ortaya çıktı! Patlama sonrası kadın terörist böyle kaçtı
İnstagram ve Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? İnstagram Twitter erişim sorunu düzeldi mi? BTK'dan son dakika açıklamasıyla duyurdu
Son dakika haberi | İstiklal'deki saldırıda bombayı bırakan gözaltına alındı: Bakan Soylu açıkladı! Kalleş saldırının talimatı nereden geldi?
İstiklal Caddesi'ndeki kalleş saldırıda Yusuf Meydan ve küçük kızı Ecrin hayatını kaybetti: "Ecrin'e nasıl kıydınız!"
SON DAKİKA | Bakan Bozdağ'dan İstiklal'deki saldırıya ilişkin önemli bilgi: İki ihtimal var...
TOKİ kura takvimi ile İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihleri 2022: TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte tüm bilgiler
ARKADAŞINA GÖNDER
Esnaf ile eski çalışanın 'dışkı' kavgası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA