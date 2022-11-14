Esnaf ile eski çalışanın ’dışkı’ kavgası

33 yaşındaki Özge ve 37 yaşındaki eşi Pirağa M. ile Kağıthane'de bir market işletiyordu. 28 yaşındaki Tarık M., geçtiğimiz yıllarda çiftin yanında işe başladı. Bir süre sonra işten ayrılan genç İddiaya göre alacağını tahsil edemedi. Defalarca dükkana gelip parasını isteyen genç adam, istediğini elde edebilmek için akıl almaz bir plan yaptı. Plan dahilinde önce dükkana giderek müşterilerin içinde parasını isteyen eski çalışan, başarılı olamadı. Aylar süren çabası boşa çıkan genç işçi, tuvaletini bir poşet içinde biriktirip, çiftin sahibi olduğu dükkana fırlatmaya başladı. Market sahipleri ise, Tarık M.'nin bu hareketi nedeniyle sadece şikayetçi olmakla yetiniyordu. Bu durum ise aylar boyu sürdü.

İNTİKAM İÇİN DIŞKI FIRLATTI

Geçtiğimiz yıl 5 Şubat günü, Tarık M. yeniden dışkı dolu poşeti M. çiftinin işlettiği dükkana fırlattı. Dükkanda olan Pirağa ve eşi, poşeti fırlatan Tarık M.'yi yakalayarak dükkan önünde dakikalarca darp etti. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri duruma müdahale etti. Tarık M., çiftin dayağından kurtuldu. Tarafların kavgasıyla alakalı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

YARGILANACAKLAR

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan M. çifti, Tarık M.'nin dışkısını zaman zaman poşete koyarak markete attığı ve bu durumun süreklilik kazandığı bu nedenle çıkan kavgada darp olayı yaşnadığını anlattı. Tarık M. ise, darp edildiğine ilişkin basit tıbbi müdahale ile gidilebilecek şekilde yaralandığına dair rapor verildi. Tarık M., dışkıların kendisine ait olduğunu kabul etti ve parasını tahsil etmek için bu şekilde davrandığını ifade etti. Yürütülen soruşturma sonunda, Özge- Pirağa M. çifti hakkında, 'Yaralama', Tarık M. hakkında, 'Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma' suçundan dava açılıd. Dava, Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.