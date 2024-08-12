Esnaf otopark zammına tepki gösterdi

Tekirdağ'da, Çorlu Belediyesi'nin fahiş otopark zammına esnaf tepki gösterdi. Yıllık abone fiyatı 2023'de 600 lirayken geçen ocak ayında 1000 liraya yükseldi. Son zam ile fiyat 1500 lira oldu. Esnaf otopark binasının çürük olduğunu ve içeride doğru dürüst aydınlatma bulanmadığı da söyledi. Çorlu Çarşı Esnafı Platform Başkanı Cem Mustafa Erdurur otoparkla ilgili sorunları birçok kez belediye yetkilileri ile Başkan Ahmet Sarıkurt'a anlattıklarını belirtti. Erdurur, "Ama hiçbir yetkili bize kulak asmadı. Çorlu ve çarşısına tek bir çivi bile çakılmadı" dedi. Murat ERTEKİN / SABAH