Esnaf ve çiftçi annelere balon turu

Aksaray'da Anneler Günü etkinliği kapsamında kadınlar, Ihlara Vadisi ve Selime Katedrali'nde sıcak hava balon turuna katıldı. Belisırma köyünde başlayan uçuş, Ihlara Vadisi'ni takip ederek Selime Katedrali'nde sona erdi. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu "Özellikle çiftçi ve esnaf anneleri balon turuna davet ettik" dedi. Çilek üreticisi Figen Yörük, "Çok heyecanlı ve farklı bir aktivite oldu " diye konuştu. Etkinlik, Ihlara Vadisi Cam Teras'ta düzenlenen kahvaltı programının ardından sona erdi.