Esnafa saldırdı, aracın üstünde dans etti: Sultanbeyli’de ilginç anlar! Ortalığı birbirine kattı





"BAYAĞI BİR TAŞKINLIK ÇIKARDI"

Olaya şahitlik eden esnaflardan Ramazan Albayrak, "Olay pazar günü oldu. 26 yaşında bir genç kız, yaklaşık 1 aydır burada, daha önce yoktu. Tahminimce şu arka taraflarda kalıyor. Gece evde kalmıyor. Dükkanımız burada gece 02.00'ye kadar açığız. Genç kız özellikle geceleri çıkıyordu ama bu sefer gündüz çıktı. Bayağı bir taşkınlık çıkardı. İlk baş yandaki kafelerden başladı sonra buraya gelip içeride müşteriler varken çay bardaklarını kırıp bir anda gitti. Ondan sonra bizim yandaki berber arkadaşımızın camını tekmelemeye başladı. Ardından millet başına toplanırken kız yine çıldırdı.