Çanakkale’de esnafa ucuz dükkan vurgunu

Ezine'deki onlarca esnafı ayağa kaldıran olay bazı esnafların kooperatif ortaklığından ihraç edilmesiyle ortaya çıktı. İddiaya göre Ezine Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif yönetimi, esnafın uzun süredir hayalini kurduğu 26 bin metre kare alanda inşa edilecek ve 53 milyon liraya mal olacak küçük sanayi sitesi proje inşaatı için 168 olan ortaklık sayısını 192 kişiye çıkarmak için ortak arayışına girdi. 192 dükkanın bulunacağı, 3 yıl ödemesiz, 13 yıl taksitle ödeme opsiyonlu dükkanların satışı için ortaklar, sadece esnafların yararlanabilmesi amacıyla meslek sınırlandırma kararı aldı.

TAKSİCİ BAŞKAN, POMPA TAMİRCİSİ OLDU

İddiaya göre karara rağmen kooperatif yönetimi, aralarında karyola imalatından kaynakçıya, pompa tamirciliğinden akvaryum imalatına, 210 meslek dalıyla sınırlandırılan ortaklık yapısına esnafları ortak yapmayıp oda ve birlik başkanlarını kooperatife ortak yaptı. Yapılan incelemelerde 5 oda ve birlik başkanının başka meslek gruplarında olmasına rağmen kendilerini pompa tamircisi, dokumacı ve hediyelik eşya imalatçısı gibi göstererek vergi levhası aldığı, meslek odalarına üye olmalarının ardından kooperatife ortak oldukları ortaya çıktı.

760 BİN LİRAYA DÜKKAN

Esnaflık yapmadığı halde vergi ve oda kaydı açılarak kooperatife ortak olan 25 kişiden bazıları, bu yılın kasım ayında tamamlanması beklenen dükkanları şimdiden emlakçılar aracılığıyla yüksek rakamlara satışa çıkardı. Şuana kadar ortaklık yapısına 70 ile 100 bin lira arasında ödeme yapan ortakların dükkanları 760 bin liraya satışa çıkardıkları belirlenirken, bazılarının ise ortaklık hissesini bir kaç kez satıp alarak yüksek miktarda kar elde ettiği ortaya çıktı.

ESNAF İSYAN ETTİ

Olayın ortaya çıkmasının ardından ucuz dükkan hayali kuran bir çok esnaf duruma isyan etti. Yakında şehir merkezinden taşınmaları gerekeceğini fakat ortak arayışında olunduğu söylenmeden dükkanların başkalarına pazarlandığını söyleyen esnaflar, " Tüm hayallerimiz bu dükkanlardı. Hiç haberi bile verilmeden esnaflık yapmayanlara satıldığını öğrendik. Ortaklık arayışları olduğunu bilseydik bizde ortak olmayı çok isterdik. Şimdi ortaklık hisselerinin çok yüksek fiyatlara satıldığını öğreniyoruz. Bu hiç adil değil " dediler.