Esnafı 12’nci kattan aşağı atıp "Ne olduğunu anlamadım" demişti ama... Flaş karar

Şişli'de bir ticaret merkezinde 22 Şubat günü 21 yaşındaki Çağdaş Boyalı ile 62 yaşındaki İlyas Demirci tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından Çağdaş Boyalı, Demirci'yi 12. kattan aşağı attı. İlyas Demirci şans eseri bir alt kata düştü. Ancak vücudunda çok sayıda kırık olan Demirci, ağır tedavilerin ardından tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Olayın ardından Çağdaş Boyalı hakkında, "kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
SAVUNMASINI VERDİ
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmada ilk kez savunma yapan sanık Çağdaş Boyalı, olay günü babasının bir işi için iş merkezine gittiğini söyleyerek, "Üst kattaki lavaboya girip çıktım. Bana ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Diyerek küfür etti. Salınarak üstüme gelmeye başladı. Ben yolumu değiştirdim. Sonra arkamdan şiit diyerek beni çağırdı. Bana, 'senin adamlığına' gibi bir sürü küfürlü söz söyledi" demişti.
Tartıştığı esnafı 12. kattan aşağı böyle attı | Video
"NE OLUP BİTTİĞİNİ ANLAMADIM"
İlyas Demirci'nin kendisini göğsünden tutup itmeye başladığını anlatan sanık, "Ben elinden kurtulmaya çalıştığım sırada sırtıma vurdu. Ben oradan ayrıldım. Biraz gittikten sonra geri döndüm. 'ağabey bana neden vurdun' dediğimde üstüme çullandı. Kulağıma vurdu. O an ne olup bittiğini anlamadım. Bir baktım adam yerdeydi" demişti.
"VÜCUDUMDA 40 KIRIK VAR"
Sanığın yalan söylediğini iddia eden Demirci, "Kulağım patlamıştı. Kulağımı diktiler. İşitme kaybı oldu, sağ kulağım artık duymuyor. Bacağımdan kalçama kadar 16 tane platin takıldı. Vücudumda 40 yerde kırık ve 100'ün üzerinde dikiş var. Sanık yalan söylüyor. Olayla ilgili görüntüler mevcuttur" demişti.
"TUTUKLANSIN"
Alınan ifade ve beyanların ardından duruşma savcısı, sanığın "kasten yaralama" değil, "öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanması gerektiğini belirterek dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini talep etti. Savcı ayrıca sanığın kaçma şüphesi olduğunu belirterek tutuklanmasına karar verilmesini istedi.Savcının talebine ilişkin diyeceği olup olmadığı sorulan sanık Boyalı, "Babam kanser hastası, size yalvarıyorum. Ne olur beni tutuklamayın" diyerek gözyaşı döktü. Ara kararını açıklayan mahkeme sanık hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına karar vererek, savcının tutuklanma talebinin reddine karar vermişti.
AĞIR CEZAYA GÖNDERİLDİ
Bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüşmeye devam eden davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, dosyanın geldiği aşana, delillerin toplanmış olması nedeniyle tutuklama tedbirinin ölçüsüz olacağı değerlendirilerek tutuklama taleplerinin reddine karar verdi. Sanığın eyleminin 9 yıldan 15 yıla kadar hapis öngörülen "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturma ihtimalinin bulunması nedeniyle görevsizlik kararıyla dosyanın İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verildi.