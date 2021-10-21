Esnafı 12’nci kattan aşağı atıp "Ne olduğunu anlamadım" demişti ama... Flaş karar

"NE OLUP BİTTİĞİNİ ANLAMADIM"

İlyas Demirci'nin kendisini göğsünden tutup itmeye başladığını anlatan sanık, "Ben elinden kurtulmaya çalıştığım sırada sırtıma vurdu. Ben oradan ayrıldım. Biraz gittikten sonra geri döndüm. 'ağabey bana neden vurdun' dediğimde üstüme çullandı. Kulağıma vurdu. O an ne olup bittiğini anlamadım. Bir baktım adam yerdeydi" demişti.

"VÜCUDUMDA 40 KIRIK VAR"

Sanığın yalan söylediğini iddia eden Demirci, "Kulağım patlamıştı. Kulağımı diktiler. İşitme kaybı oldu, sağ kulağım artık duymuyor. Bacağımdan kalçama kadar 16 tane platin takıldı. Vücudumda 40 yerde kırık ve 100'ün üzerinde dikiş var. Sanık yalan söylüyor. Olayla ilgili görüntüler mevcuttur" demişti.