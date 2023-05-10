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Giriş Tarihi: 10.5.2023 12:55 Son Güncelleme: 10.5.2023 13:16

Esnafı haraca bağlayan çete çökertildi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Antalya merkezli İstanbul, Ankara, Adana, Isparta ve Burdur illerinde esnafı haraca bağlayan suç örgütü şebekesi çökertildi. Gözaltına alının 55 kişiden 32 kişi tutuklandı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Esnafı haraca bağlayan çete çökertildi

KOM ekipleri Antalya'da Kaleiçi ve Lara bölgesinde bulunan bazı eğlence mekanlarındaki güvenlik görevlilerini de saflarına alarak kurdukları suç örgütüne gelir sağladıkları, ayrıca bir çok kişiyi haraca bağladıklarını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonunda şüpheli şahısların daha önceden " 'Gasp', 'Kasten yaralama', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' " gibi birçok silahlı olaya karıştıkları tespit etti.

EŞ ZAMANLI OPERASON

Yapılan çalışmalar sonucunda KOM ekipleri Antalya Merkezli İstanbul, Ankara, Adana, Isparta ve Burdur olmak üzere 6 ilde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde 55 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların işyerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalar ise 21 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 28 adet şarjör, 251 adet fişek, 2 adet sallama tabir edilen kesici alette el kondu.

Gözaltına alınan 55 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. KOM savcısı tarafından sorgulanan sanıklardan 32 kişi çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nöbetçi mahkeme 10 kişiyi adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmasına karar verdi. 13 kişi ise savcılıktan serbest kaldı.

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Esnafı haraca bağlayan çete çökertildi
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