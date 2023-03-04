Esnafı tehdit eden gaspçılar yakalandı

İstanbul'da 29 Kasım 2022 tarihinde polise başvuran iş adamı C.U.(42), işyerine gelen tanımadığı bazı kişilerin kendisinden 2 milyon lira istediğini söyleyerek şikayetçi oldu. C.U. "7-8 kişi işyerime geldiler. Sözde onlara 2 milyon lira borcum olduğunu ve hemen ödememi istediler. Beni tehdit ettiler" dedi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sırasında para istemek için gelen şüphelilerin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Yapılan tahkikat sonucu şüphelilerin kimlikleri ve adresleri belirlendi. Önceki gün yapılan operasyonda tespit edilen 11 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 6 şüpheli gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramada 2 tabanca, 5 şarjör, susturucu ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gasp Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler. 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.