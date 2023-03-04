Haberler Yaşam Haberleri Esnafı tehdit eden gaspçılar yakalandı
Giriş Tarihi: 4.3.2023 13:29 Son Güncelleme: 4.3.2023 13:29

Esnafı tehdit eden gaspçılar yakalandı

İstanbul’da bir esnafı tehditle 2 milyon lira istedikleri iddia edilen 6 kişilik şebeke Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 2 tabanca, bir susturucu ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin işyerine geliş anlarını güvenlik kameraları kaydetti.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Esnafı tehdit eden gaspçılar yakalandı

İstanbul'da 29 Kasım 2022 tarihinde polise başvuran iş adamı C.U.(42), işyerine gelen tanımadığı bazı kişilerin kendisinden 2 milyon lira istediğini söyleyerek şikayetçi oldu. C.U. "7-8 kişi işyerime geldiler. Sözde onlara 2 milyon lira borcum olduğunu ve hemen ödememi istediler. Beni tehdit ettiler" dedi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sırasında para istemek için gelen şüphelilerin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Yapılan tahkikat sonucu şüphelilerin kimlikleri ve adresleri belirlendi. Önceki gün yapılan operasyonda tespit edilen 11 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 6 şüpheli gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramada 2 tabanca, 5 şarjör, susturucu ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gasp Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler. 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan Akşener'e ret: Kılıçdaroğlu'nu seçtiler
'Masayı dağıtırsan belgeleri açıklarım' diyen Yaşar Okuyan sabah.com.tr'ye konuştu: Hazır ol Meral Hanım seninle milletin önünde hesaplaşacağım
Altılı Koalisyon'un halini gören FOX TV spikeri Selçuk Tepeli: Güldürdüler kendilerine
Akşener, 6’lı koalisyonu dağıttı! İYİ Parti’den istifalar başladı
Son dakika: 6’lı Koalisyon nasıl dağıldı? İşte saat saat masanın yıkılışı…
Karamollaoğlu'ndan Akşener'siz devam mesajı: 5 lider yarın toplanıyor
Son dakika: Cihan Paçacı İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine geri döndü
Son dakika | Başkan Erdoğan: 6 Şubat depremleri milat olacak
6'lı koalisyonu dağıtan Meral Akşener'e CHP'li yandaşlardan tepkiler art arda geldi: Tarih olacaksınız uğurlar ola
Akşener bombası ve Kılıçdaroğlu
ARKADAŞINA GÖNDER
Esnafı tehdit eden gaspçılar yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA