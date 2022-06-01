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Giriş Tarihi: 1.6.2022 13:03

Esnafın dikkati bebeği ölümden kurtardı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
Esnafın dikkati bebeği ölümden kurtardı

Zeytinburnu'nda kardeşleriyle birlikte balkonda oyun oynayan 2 yaşındaki Mohammad Tareel, eğlencenin dozunu kaçırınca 3 kattan aşağı düştü. Sokak üzerinde bulunan esnaf ise saniyeler içerisinde reaksiyon vererek beton zemine çakılmak üzere olan bebeği kurtardı.

Olay Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi G-22 Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana geldi. 5 çocuklu Suriyeli ailenin en küçüğü olan 2 yaşındaki Mohammad Tareel, 3. kattaki evinin balkonunda kardeşleriyle oyun oynadığı sırada eğlencenin dozunu kaçırdı. Balkon penceresine çıkan bebek, bir anda dengesini kaybederek balkondan aşağı sarktı. Durumu fark eden mahalle esnafı hızlı bir reaksiyonla bebeği kurtarmak için balkonun altına beklemeye başladı.

KILINA ZARAR GELMEDİ

Kimisi bebeğin düşüşünü yumuşatmak için tişörtünü gerip bekledi kimisi kollarını açtı. Minik Mohammad tam da bu esnada balkondan aşağıya, esnafların kolları arasına düşerek beton zemine çakılmaktan son anda kurtuldu.

Tareel, esnafın dikkati sayesinde kılına dahi zarar gelmeden ölümden döndü. Kendisini kurtaran esnaftan Doğan Gümüştaş'la bugün bir arada poz vermeyi de unutmadı.

HER ŞEY SANİYELER İÇİNDE OLDU

Düşen çocuğu kurtaranlardan Doğan Gümüştaş, "Biz burada oturuyorduk, bağırış sesi geldi. Balkonda çocuk sarktığını gördük, hemen oraya koştuk. Her şey saniyeler içerisinde olup bitti. Çocuk şu an sağ salim. Bize para bile verdiler ama kabul etmedik tabii ki, bunu insanlık için yaptık." diye konuştu.

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Esnafın dikkati bebeği ölümden kurtardı
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