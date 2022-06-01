Esnafın dikkati bebeği ölümden kurtardı

HER ŞEY SANİYELER İÇİNDE OLDU

Düşen çocuğu kurtaranlardan Doğan Gümüştaş, "Biz burada oturuyorduk, bağırış sesi geldi. Balkonda çocuk sarktığını gördük, hemen oraya koştuk. Her şey saniyeler içerisinde olup bitti. Çocuk şu an sağ salim. Bize para bile verdiler ama kabul etmedik tabii ki, bunu insanlık için yaptık." diye konuştu.