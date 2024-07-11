Esnafın korkulu rüyası motosikletli çete çökertildi! Silahlı çete ‘Kule’ operasyonuyla yakalandı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde farklı tarihlerde yaşanan iş yerlerini kurşunlama ve silahla yaralama olaylarıyla ilgili geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Diyarbakır'da esnafın adeta korkulu rüyası haline gelen silahlı çetenin çökertilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) ile güvenlik kamera görüntülerinden bir dijital alan oluşturan polis, çete üyelerinin motosiklet kiralayarak farklı renklerde folyo ile kapladıkları plakalarını söktükleri tespit edildi.



Polis elde ettiği deliller ve görüntülerde kimlikleri belirlenen çete üyelerine yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Polisin 'Kule' adı verdiği operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı. Aramalarda ise, çete üyelerinin suç amacıyla kullandıkları ruhsatsız tabancalar ve tüfekler ele geçirildi. Tabancalar incelenmek üzere polis kriminal laboratuvarına gönderildi.



Balistik incelemenin ardından, silahların karıştığı farklı olayların da tespit edileceği belirtildi. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından çete üyeleri, savcılığa sevk edildi. Öte yandan, çete üyelerinden V.D.F.'nin olayda kullandığı ve farklı renk folyo kullandığı motosikletle Asayiş Şube Müdürlüğü önünden geçtiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.