Esnafın ticari faaliyetleri etkilenmeyecek

Özdiker Kuyumcular Çarşısı'nın sınırları içerisinde kalan 122 adet dükkân için acele kamulaştırma kararı alınması, yapılacak meydan yapım sürecini hızlandıracak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Özdiker Kuyumcular Çarşısında bulunan 122 adet dükkânın kamulaştırması ile ilgili işlemler devam etmekte. Bu süreçte ticari faaliyetlerine devam etmek isteyen esnaflara, mülkiyeti Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait olan ve Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası yanında bulunan 50 adet dükkân ile kamulaştırma kanununa göre trampa(takas) önerildi.