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Giriş Tarihi: 21.2.2022 20:02 Son Güncelleme: 21.2.2022 20:03

Esnafın ticari faaliyetleri etkilenmeyecek

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Esnafın ticari faaliyetleri etkilenmeyecek

Tarihi mekânlar içinde yer alan Özdiker Kuyumcular Çarşısı’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla acil kamulaştırma yetkisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine verildi.

Özdiker Kuyumcular Çarşısı'nın sınırları içerisinde kalan 122 adet dükkân için acele kamulaştırma kararı alınması, yapılacak meydan yapım sürecini hızlandıracak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Özdiker Kuyumcular Çarşısında bulunan 122 adet dükkânın kamulaştırması ile ilgili işlemler devam etmekte. Bu süreçte ticari faaliyetlerine devam etmek isteyen esnaflara, mülkiyeti Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait olan ve Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası yanında bulunan 50 adet dükkân ile kamulaştırma kanununa göre trampa(takas) önerildi.

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Esnafın ticari faaliyetleri etkilenmeyecek
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