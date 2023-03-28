Esnafla dalga geçmek için kurulan Whatsapp grubu ifşa olunca adliyelik oldular

İzmir'de yaşayan ödüllü gelinlik tasarımcısı Belma Ateş'in (53) ayağına Çankaya semtindeki mağazasında 4 Ekim'de dolap kapağı düştü. Belma Ateş, hastaneye gitmek için esnaf arkadaşı Ömer F.'yi çağırdı. Ömer F. motosikletiyle Ateş'in dükkanına geldi. Ateş topallayarak mağazadan çıkmak isterken başka bir esnaf arkadaşı Hakan G.'nin fotoğrafını çektiğini fark etti. Bu duruma tepki gösteren Ateş, "Niye benim fotoğrafımı çekiyorsun? Bunun geyiğini mi yapıyorsunuz?' diyerek tepki gösterdi. Hakan G. ise, 'Özür dilerim abla, senin fotoğrafını çekmedim. Ömer'in yeni motosikletinin fotoğrafını çektim. Ömer'i kızdırmak istemiştim. Ömer'e 'görgüsüz yeni motorunu kadının dükkanının içine mi sokacaksın?' diye mesaj atacaktım" dedi. Hakan G., daha sonra çektiği fotoğrafı Ateş'e gösterdi. Ateş fotoğrafa baktığında sadece motosikletin fotoğrafının çekildiğini gördü. Çevresinden bazı esnafların arasında Watsapp grubu kurulduğunu duyduğunu söyleyen Ateş, "Watsapp grubunuzda ne geyikler çevirdiğinizi iyi kötü tahmin edebiliyorum. Hiçbir şekilde benim ve mağazamın fotoğrafını çekmeyeceksiniz. Mağazamın önünde masada oturan konuklarımın ve müşterilerimin de fotoğraflarını çekmeyeceksiniz" diye Hakan G.'yi uyardı. Ateş daha sonra ayağının tedavisi için hastaneye gitti.

FOTOĞRAFINI GÖRÜNCE ŞOK OLDU

Belma Ateş, 22 Ekim'de mağazasının önündeki masada çevre esnafları Hakan G., Ömer F. ve tekstilci Hakan Y. ile oturup sohbet etti. Hakan G., 5 Ekim'de yaşanan olayı hatırlatarak, "Abla sen o gün Ömer'in motosikletinin fotoğrafını çektiğim için çok kızdın. Asıl ben senden kapıda özür dilerken Volkan Y. bizim fotoğrafımızı çekip Watsapp grubuna atmış" dedi. Bunu duyunca panikleyen Volkan Y., Hakan G.'den cep telefonunu isteyerek, 'Ver bakayım ne çekmişim?' dedi. Hakan G.'den cep telefonunu alan Hakan Y. aralarında oluşturdukları Watsapp grubunun fotoğraflarına göz attı. O gün çektiği fotoğrafı bulamayan Hakan Y., , Hakan G.'ye cep telefonunu geri verirken Belma Ateş ekranda kendisine ait olan ve Facebook'ta daha önceden paylaştığı bir fotoğrafı olduğunu fark etti. Büyük bir şok yaşayan Ateş, cep telefonunu alarak diğer fotoğraflara göz atmaya başladı.

SOLUĞU SAVCILIKTA ALDI

Esnaf arkadaşlarına 'benim fotoğrafım sizin Watsapp grubunuzda ne arıyor?' diyerek tepkisini dile getirdi. O sırada Volkan Y. 'eşim arıyor' diyerek apar topar dükkanın önünden kaçarcasına uzaklaştı. Hakan G.'nin cep telefonundan Watsapp yazışmalarına tek tek bakan ve kendisi ile ilgili olanların ekran görüntülerini alan Ateş soluğu İzmir Cumhuriyet Başsavcılığında aldı. Ateş avukatı İsmet Akın aracılıyla Hakan Y. (48) ile kardeşi Volkan Y.'den (38) 'kişisel verilerin kayıt edilmesi, yayılması', 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'iftira', 'cinsel saldırı', 'hakaret' suçlarından şikayetçi oldu. Ateş, şikayet dilekçesine Watsapp grubundaki yazışmaların ve paylaşılan fotoğrafların ekran görüntülerini de ekledi.

BUNLARIN ÇILGINLIĞI ÇIRILÇIPLAK KAFTANLA KOŞMAK

7 esnafın bulunduğu 'canlı yayın' isimli watsapp grubunda paylaşılan fotoğraflar ve yapılan yorumlar 'bu kadarına da pes doğrusu' dedirtti. Belma Ateş'in sosyal medya hesabında akrabalarıyla birlikte çekildiği hatıra fotoğrafının grupta paylaşıp, 'Belma abla satıyor galiba onları' yazdığı görüldü. Belma Ateş'in kız kardeşi ile birlikte çekildiği başka bir fotoğraf hakkında ise, 'Bunların çılgınlığı çırılçıplak kaftanla koşmak' şeklide yorum yapılması dikkat çekti. Ayrıca Belma Ateş'in yeğenleri ile yemek masasında çekildiği ve Facebook hesabından paylaştığı fotoğrafı Watsapp grubuna atarak 'Alkolden cümleyi bile devrik yazıyor' şeklinde yorum yapıldığı belirlendi. Ateş'in Deniz Baykal ile çekilmiş olduğu bir fotoğrafa ise 'Baykal'ın seks kasedi kimleydi?' diye yazıldığı görüldü.

KORUMA TALEP ETTİ

Belma Ateş, Volkan ve Hakan Y.'ye karşı koruma ve uzaklaştırma talebinde bulundu. SABAH'a konuşan bir kız çocuğu annesi Belma Ateş, "Kızım ve akrabalarımla hatıra olarak çektirdiğim ve sosyal medyada paylaştığım fotoğraflar buradan alınarak kendi aralarında kurdukları Watsapp grubunda paylaşılmış. Fotoğrafların altına belden aşağı yorumlar ve hakaretlerde bulunmuşlar. Bu mesajları görünce adeta başımdan aşağı kaynar sular döküldü. O günden sonra sağlımı kaybettim. Bu olay beni psikolojik yönden çok etkiledi. İlaç tedavisi görüyorum. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundum. Adalete güveniyorum. Gereken cezayı alacaklarına inanıyorum. Facebook sayfamda üşenmeden 2017 yılına kadar inip geçmiş tarihlerdeki fotoğraflarımı bulup indirmişler" dedi.