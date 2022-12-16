Esneyerek hırsızlık yaptı

Adana polisi kent genelinde hırsız avına çıktı. Ekipler, yaptığı operasyonda 90 bin liralık hırsızlık yapan 9 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklanırken 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Cezaevine konulan hırsızlar arasındaki 32 yaşındaki Doğuş G.'nin bir AVM'deki oyun alanında çalışan kadının cep telefonunu esneme hareketi yaparak çaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

90 BİN LİRALIK HIRSIZLIK

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, son 1 haftada yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Para, inşaat malzemesi, cep telefonu, klima ünitesi olmak üzere yaklaşık 90 bin lira değerinde 10 hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 9 şüpheli tespit edildi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda şüpheliler gözaltına alındı.

KAMERALARA YANSIDI

Şüphelilerden Doğuş G.'nin, Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezindeki trambolin parkta çalışan Ecem B.'nin cep telefonunu çaldığı belirlendi. Doğuş G.'nin, dikkat çekmemek için esneme hareketi yaptı ve kayıt masasının üzerindeki cep telefonunu alıp, cebine koydu. Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden zanlı, cep telefonunu ise sattığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Doğuş G.'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.