Esra daha ne yapmalıydı? Tüm kurallara uydu ama canından oldu

Sabah erken saatlerde işe gittiği esnada yaya geçidini kullanırken, servis midibüsünün altında kalarak hayata veda eden Esra Uzun, gözyaşları arasından toprağa verildi. Genç kızı yaşamdan koparan ihmaller silsilesi ise yüreklerin bir kez daha dağlanmasına neden oldu. Kaza anının kameraya yansıyan görüntülerinde, servis şoförünün yaklaşık 20 kilometre hızla dönmesine ve 'Yayaya yol ver' tabelasına rağmen dikkatsiz davranıp genç kıza çarparak sürüklediği görülüyor. Servis midibüsünün dönüş yaptığı kavşakta araçlara, dikkatli dönüş yapmalarını belirten yanıp sönen ışığın bulunduğu öğrenildi. Ayrıca ışığın hemen altında uyarı levhasında, "Yaya geçidinden geçen yayalara öncelik veriniz" yazdığı ortaya çıktı. 21 yaşında henüz hayatının baharında olan Esra Uzun, kurallar uymasına rağmen dikkatsiz ve kural tanımaz şoförün kurbanı oldu.Servis şoförü Memduh Yaşar'ın ifadesinde, "Sadık Ahmet Caddesi'nden, Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi'ne dönecektim. Sinyalizasyon yeşil yanınca yoluma devam ettim. Bu sırada, yaya geçidinden yolun karşısına yürüyen, isminin daha sonra Esra olduğunu öğrendiğim genç kızı, kör noktada olduğu için görmedim. Onun, kırmızı ışıkta caddeden karşıya geçtiğini tahmin ediyorum. Kaza sonrası araç sarsılınca, aksının kırıldığını düşündüm. Midibüsü durdurup aşağı inince gerçekle karşılaştım. Üzgünüm" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Memduh Yaşar, çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklandı.Hayatının baharında cinayet gibi bir kazaya kurban giden Esra Uzun, Bursa'nın Gürsu İlçesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.