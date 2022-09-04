Esra Erol 5 günde 5 ailenin yüzünü güldürdü

Edirne'de yaşayan 18 yaşındaki Kadir Eren, hiç görmediği ailesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Biyolojik ailesini arayan Kadir'in yüzü yıllar sonra güldü. 18 yıldır aradığı annesi Nuray Talan'ı Esra Erol sayesinde 1 günde bulan anne oğul canlı yayında kavuştu, gözyaşları sel oldu. Esra Erol'un, Kadir'e bir sürprizi daha oldu. Kadir hiç görmediği babasıyla da programda buluştu. Esra Erol'un ekibi Kadir'in biyolojik babasına ulaşarak canlı yayına çıkardı.
KÜTÜPHANEYE DİYE ÇIKTI, KAYBOLDU
Mersin'de yaşayan Türkan Karakaya kayıp olan 21 yaşındaki kızı Yağmur Karakaya'yı bulmak için yardım istedi. Esra Erol, 14 Temmuz'da 'kütüphaneye gidiyorum' diyerek evden ayrılan ve o günden sonra kendisinden haber alınamayan genç kızı bulmayı başardı. Kızına kavuşan anne Türkan Karakaya büyük mutluluk yaşadı ve Esra Erol ve ekibine teşekkür etti. Ankara'da yaşayan anne Nurcan B. ve oğlu Onurcan B. ile birlikte programa katıldı. Nurcan B., yüzde 75 engelli kızı İlknur Döymaz'ın (24) bulunmasını istedi. Yaklaşık bir ay önce iki kız çocuğunu da yanına alarak evi terk eden Döymaz'ın İzmir'e kaçtığı öğrenildi. Esra Erol, eşiyle sorunlar yaşayan Döymaz'ı kısa sürede bulmayı başardı.
EŞİNE BORÇ BIRAKIP KAYIPLARA KARIŞTI
İstanbul'da yaşayan Murat Erol, sürekli borç yapan ve 2.5 aydır kayıp olan 8 yıllık eşi Sinem Nur Erol'dan boşanmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Murat Erol, eşinin borç yapma hastalığına yakalandığını söyledi. 2 çocuk annesi Sinem Nur Erol ile 8 yıldır evli olan Murat Erol, eşinin son 2 yılda yaptığı borçlarla boğuştuğunu ve bu borçlardan uzun zamandır da haberinin olmadığını anlattı. Murat Erol, eşi Sinem Nur Erol'un bir yıl içerisinde 8-9 elektrikli süpürgesi, 4-5 tane de telefon, defalarca çocuk arabası aldığını ve internet üzerinden sattığını iddia etti. Murat Erol, eşinin evlere temizliğe gittiğini de çok sonradan öğrendiğini, tüm bu yaşananlardan sonra boşanmak istediğini söyleyince eşinin bavulunu alıp evi terk ettiğini anlattı. Esra Erol yayından iki gün sonra yaklaşık kayıp olan Sinem Nur Erol'a ulaşarak canlı yayına getirdi. İki eş canlı yayında yüzleşerek Esra Erol'un arabuluculuğunda boşanma kararı aldı.
KADRİYE HANIMIN FERYADI ESRA EROL'DA SON BULDU
Şanlıurfa'dan programa katılan Kadriye Yaman, kızı Berivan Cihan'ı bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Nikahsız birlikte yaşadığı eşinden olan kızı Berivan'ı hayatından endişe eden Kadriye Yaman, "Nikahsız birlikte yaşadığım kişiden sürekli şiddet görüyordum. Berivan'ı alarak Denizli'ye yerleşmeye karar vermiştik. Yeni hayatımız için hazırlık yaparken birlikte yaşadığım kişi bizi görmeye geldi. Kızım onu görünce evden kaçtı. Yeniden barışacağımızı düşünmüş. Kızıma da şiddet uyguluyordu. Kızımın bulunmasını istiyorum" dedi. Yayından dakikalar sonra Esra Erol genç kızı buldu ve annesiyle konuşması için canlı yayına bağladı.