Esra Erol 5 günde 5 ailenin yüzünü güldürdü





EŞİNE BORÇ BIRAKIP KAYIPLARA KARIŞTI

İstanbul'da yaşayan Murat Erol, sürekli borç yapan ve 2.5 aydır kayıp olan 8 yıllık eşi Sinem Nur Erol'dan boşanmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Murat Erol, eşinin borç yapma hastalığına yakalandığını söyledi. 2 çocuk annesi Sinem Nur Erol ile 8 yıldır evli olan Murat Erol, eşinin son 2 yılda yaptığı borçlarla boğuştuğunu ve bu borçlardan uzun zamandır da haberinin olmadığını anlattı. Murat Erol, eşi Sinem Nur Erol'un bir yıl içerisinde 8-9 elektrikli süpürgesi, 4-5 tane de telefon, defalarca çocuk arabası aldığını ve internet üzerinden sattığını iddia etti. Murat Erol, eşinin evlere temizliğe gittiğini de çok sonradan öğrendiğini, tüm bu yaşananlardan sonra boşanmak istediğini söyleyince eşinin bavulunu alıp evi terk ettiğini anlattı. Esra Erol yayından iki gün sonra yaklaşık kayıp olan Sinem Nur Erol'a ulaşarak canlı yayına getirdi. İki eş canlı yayında yüzleşerek Esra Erol'un arabuluculuğunda boşanma kararı aldı.