Esra Erol ne zaman başlıyor? 2025 Esra Erol yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Hafta içi her gün yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Esra Erol'da programının yeni sezon tarihi araştırılıyor. Yaz tatilinin ardından ekranlara dönüş yapacak olan program için izleyiciler heyecanla bekleyişini sürdürüyor. Peki, Esra Erol ne zaman başlıyor? İşte, yeni sezona dair son gelişmeler.
Yeni sezon bölümleri için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, Esra Erol'da 2025 sezonunun eylül ayının ilk haftalarında başlaması bekleniyor.
Yayın takvimiyle ilgili resmi açıklamanın ise ATV tarafından önümüzdeki günlerde yapılması öngörülüyor.
Esra Erol 12 Mayıs 1982 tarihinde İstanbul Eyüp'te dünyaya geldi ancak aslen Sinoplu. Babası polis olduğu bilinen Esra Erol'un 4 kardeşi var. Kardeşleri Pervin, Filiz, Eda ve Bihter'dir. İlk-orta ve lise öğrenimini Kütahya'da tamamlayan Esra Erol, kız lisesi çini ve seramik mezunu olduktan sonra açık öğretim fakültesini bitirdi.
Maltepe Üniversitesi'nden diksiyon-spikerlik kursu alan Esra Erol sonrasında Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon bölümünde eğitim aldı. Evlilik programı sunmaya Flash Tv 'de "Desti Izdivaç"adlı programla başlayan Esra Erol ulusal kanallarda kendi ismini taşıyan evlilik programlarının sunuculuğunu üstlendi. Altın Kelebek En İyi Kadın Sunucu ödülünü almıştır. Ali Özbir ile evlidir. 2 çocuk annesidir.