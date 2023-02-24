’Esra Erol’da’ ailesi kan bağış noktası Barbaros Meydanı’na kuruldu

Hafta içi her gün ATV'de yayınlanan programla izleyicilerin karşısına çıkan ünlü sunucu Esra Erol, depremler sonrasında ekranlarda başlattığı kampanya ile İstanbul Beşiktaş Barbaros Meydanında bir kan bağış noktası kurdu. Esra Erol'da ailesi Kan Bağış Noktası'nı kısa sürede kurdurtan Erol, "Başımızı yastığa huzurlu koymanın başka yolu yok bu kan bağış noktalarının tüm yurtta kurulması için çalışmalarına devam edeceğini söyledi.