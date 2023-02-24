Haberler Yaşam Haberleri 'Esra Erol'da' ailesi kan bağış noktası Barbaros Meydanı'na kuruldu
Giriş Tarihi: 24.2.2023 12:00 Son Güncelleme: 24.2.2023 13:16

'Esra Erol'da' ailesi kan bağış noktası Barbaros Meydanı'na kuruldu

ATV'de yayınlanan "Esra Erol'da" programının ünlü sunucusu Esra Erol, Türk Kızılayı işbirliği ile başlattığı kan bağışı kampanyası kapsamında Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda kan bağış noktası kurdu. Ünlü sunucu Erol, Türkiye'nin her tarafında daha fazla kan bağış noktası kurdurmayı hedeflediğini söyledi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
’Esra Erol’da’ ailesi kan bağış noktası Barbaros Meydanı’na kuruldu

Hafta içi her gün ATV'de yayınlanan programla izleyicilerin karşısına çıkan ünlü sunucu Esra Erol, depremler sonrasında ekranlarda başlattığı kampanya ile İstanbul Beşiktaş Barbaros Meydanında bir kan bağış noktası kurdu. Esra Erol'da ailesi Kan Bağış Noktası'nı kısa sürede kurdurtan Erol, "Başımızı yastığa huzurlu koymanın başka yolu yok bu kan bağış noktalarının tüm yurtta kurulması için çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

Esra Erol, hizmete başlayan kan bağış noktasında açılışa katılıp kan bağışının öneminin altını çizerek, "Kan bağışı acil değil sürekli bir ihtiyaçtır." dedi.

HEDEF TÜRKİYE'NİN BİRÇOK NOKTASINDA KURMAK!

Kısa süre içerisinde kan bağış noktasını faaliyete geçiren Esra Erol, Türkiye'nin birçok noktasına daha kan bağış noktası kurmayı hedeflediğini ifade etti.

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'Esra Erol'da' ailesi kan bağış noktası Barbaros Meydanı'na kuruldu
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