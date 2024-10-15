Esra Erol’u tehdit eden şüpheli yakalandı

ATV ekranlarının sevilen yüzü Esra Erol'u sosyal medya hesabından çektiği videoyla, "Senin canını alacağım" diyerek ölümle tehdit eden şüpheli gözaltına alındı. ATV ekranlarında reyting rekoru kıran "Esra Erol'da" programına geçtiğimiz haftalarda katılan Fatma isimli kadın, kızı Mevlüde'nin kendini 'mehdi' olarak tanıtan Mustafa Çabuk'a kaçtığını belirterek yardım istemişti.Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 200 kişilik bir cemaat oluşturan Çabuk, "çıkar amaçlı suç örgütü kurma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklanmıştı. Operasyonun ardından Çabuk'ın müridi olduğu öğrenilen bir kişi ise "Ey Esra Erol, sen benim canımı aldın, ben de senin canını alacağım" diyerek tehdit savurmuştu. Sabah'a yaptığı açıklamada "Kimselere pabuç bırakmam" diye konuşan Esra Erol'un şikâyeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada şüphelinin Sakarya'da yaşayan Hasan Demir olduğu belirlendi. Demir, İstanbul Pendik'te yakalanarak gözaltına alındı.