Haberler Yaşam Haberleri Esra Maş'ı öldüren cani koca tutuklandı
Giriş Tarihi: 18.11.2021 14:25

Esra Maş'ı öldüren cani koca tutuklandı

DHA
Esra Maş’ı öldüren cani koca tutuklandı

Gaziantep'te, çocuklarının da bulunduğu otomobilde tartıştığı eşi Esra Maş'ı (31) tabancayla vurarak öldüren Hasan Maş (35), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Oğuzeli ilçesi Oğuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Çocuklarıyla birlikte yakınlarını ziyarete giden Hasan ve Esra Maş çifti arasında otomobilde tartışma çıktı. Boşanmak istediğini söyleyen Esra Maş, tartışma sırasında eşi tarafından çocuklarının gözü önünde tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan Hasan Maş polis tarafından kısa sürede yakalandı. 5 çocuk annesi Esra Maş'ın cenazesi ise dün toprağa verildi.
Hasan Maş'ın emniyetteki ifadesinde, "Sürekli benden ayrılmak istediğini söylüyor ve bu nedenle tartışıyorduk. Ailesini ziyarete giderken yine tartışmaya başladık. Otomobilde çocuklarımız da vardı. Tartıştığımız sırada Esra, bana bıçak çekti. Ben de kendimi koruma refleksiyle yanımdaki tabancayı ateşledim. Esra'yı öldürme gibi bir niyetim yoktu, her şey bir anda oldu. Çok pişmanım" dediği belirtildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Maş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Vitor Pereira'nın prensinin bileti kesildi! Fenerbahçe'de 5 aylık macera sona erecek...
Son Dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Piyasalar o saate kilitlendi
Son Dakika: Lütfü Türkkan dolandırdı Meral Akşener sümenaltı etti
SON DAKİKA: Play-off sonrası dikkat çeken Şenol Güneş sözleri! "Fatih Terim derbiyi kaybederse..."
SON DAKİKA | Döviz alım-satımı ile ilgili yeni karar duyuruldu! Resmi Gazete'de yayımlandı
SON DAKİKA: Türkiye, az daha Louis van Gaal'i emekli edecekti! Maç sonrası çarpıcı itiraf...
A Milli Takım’ın Dünya Kupası umutları devam ediyor! Milliler, play-off biletini kaptı! İşte muhtemel rakipler
SON DAKİKA | Başak Cengiz cinayetinde korkunç rapor! Vahşetin boyutu otopside ortaya çıktı!
Koronavirüs pozitif vakalarda yüz yüze eğitim devam eder mi? Sağlık Bakanlığı açıkladı!
Son dakika: Düzce'de peş peşe depremler! İstanbul ve çevresinde de hissedildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Esra Maş'ı öldüren cani koca tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA