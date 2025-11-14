Esra protezleriyle hayata tutundu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depreme ailesiyle birlikte Adıyaman'da yakalanan ve oturdukları 6 katlı bina yıkılan Esra Özen depremde anne-baba ve 2 kız kardeşini kaybetti. Kendisi ve bir kız kardeşi ise enkazdan kurtuldu. Uzun süre enkaz altında kaldığı için ayakları ampute edilen Esra Özen, Gaziantep'te protezlerine kavuştu. "İstanbul'da tedavi gördüm. İki bacağım da ampute edildiği için hareket edemiyordum. Bir taraftan ailemi kaybetmenin bir taraftan da ağır engelli olmanın getirdiği duyguyla zor zamanlar geçirdim. Çevremizde hiç engelli kimse yoktu. İnsanlar bana nasıl davranacağını da bilemiyordu. Dışarı çıkmak istiyordum ama tekerlekli sandalye ile bir yere kadar. İnsanlar nasıl bakar diye de endişeleniyordum. Sonra kendimi toparladım. İkinci bir hayat şansı verildi" dedi.