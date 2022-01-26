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Giriş Tarihi: 26.1.2022 09:50 Son Güncelleme: 26.1.2022 09:50

Esrar fırından çıktı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Esrar fırından çıktı

Adana polisi otogarda bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada fırın içinden 4 paket halinde tam bir kilo 632 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan V.Y., “Satmıyorum, içiyorum” dedi.

Adana'da polis, Doğu illerinden Batı'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti. Diyarbakır'dan Antalya'ya doğru seyir halinde olan yolcu otobüsü, ikmal için Adana Merkez Otogarı'na girince ekipler de harekete geçti. Özel eğitimli narkotik detektör köpeği 'Aşil', bagajdaki bir kutuya uyarı verdi. Kutudan elektrikli fırın; fırının metal kaplamasından 4 ayrı paket içinde toplam bir kilo 632 gram esrar çıktı. 30 yaşındaki V. Y., "Esrarı ucuz diye Diyarbakır'dan aldım. Satmıyorum, ben içiyorum" dedi; tutuklandı.

AŞİL'LE ARAMA
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Doğu illerinden Batı'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti. Polis, Diyarbakır'dan yola çıkan Antalya istikametine doğru seyir halinde olan yolcu otobüsünün, ikmal için Adana Merkez Otogarı'na girmesiyle harekete geçti. Söz konusu araçta özel eğitimli narkotik detektör köpeği 'Aşil' ile kapsamlı bir arama yapıldı.

FIRINDAN 1 KİLO 632 GRAM
Aşil, yolcuların eşyalarının bulunduğu bagajdaki bir kutuya tepki verince; ekipler de bu alana yoğunlaştı. Kutudan elektrikli fırın çıktı. Polis, söz konusu cihazı bir teknisyen titizliğinde dikkatlice inceleyip, metal korumasını çıkarttığında da fırından 4 ayrı paket halinde toplam bir kilo 632 gram esrar ele geçirildi. Fırının sahibi olan ve otobüste 'yolcu' olarak seyahat eden 30 yaşındaki V.Y. gözaltına alındı.

TUTUKLANDI
Zanlı V. Y., emniyetteki sorgusunda da fırından çıkan uyuşturucunun kendisine ait olduğunu kabul etti ve; "Esrarı, Diyarbakır'dan tanımadığım bir kişiden ucuza aldım. Ben satıcı değilim, uyuşturucu bağımlısıyım. Esrarı da satmak için değil, içmek için aldım. Kendim kullanıyorum" savunmasını yaptı. Adliyeye sevk edilen V. Y., nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Esrar fırından çıktı
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