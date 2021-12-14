Alanya’da uyuşturucu operasyonu! Esrar ve uyuşturucu hapla yakalanan kadına hapis

Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesince görülen karar duruşmasında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuksuz yargılanan 30 yaşındaki kadın Z.D. mahkemeye katılmazken avukatı hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı, toplanan delillerin ve belgelerin sanık Z.D.'unun uyuşturucu madde ticareti yaptığının tespit edildiğini belirtti. Sanık duruşmada bulunmadığı için son sözü sorulamadı.
Sanık avukatı mütaalayı kabul etmeyerek müvekkilinin beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanık Z.D. üzerine atılı uyuşturucu madde ticareti yapma suçu sabit görüldüğünden 8 yıl 4 ay hapis ve 16 Bin 660 TL adli para cezasıyla cezalandırdı.
OLAYIN GEÇMİŞİ
29 Aralık 2019 tarihinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerince Güllerpınarı Mahallesi Hasan Akçalıoğlu Caddesi'ndeki ikametin önünde B.Y hareketlerinden şüphelenerek durduruldu, şüpheli B.Y kendi rızasıyla extacy hapı teslim etti. polis ekiplerine uyuşturucu hapı Z.D'dan 50 TL satın aldığını söylemesi üzerine ikamete yapılan baskında 55 adet extacy hap ve 4,50 gram esrar maddesi ele geçirildi.
şüpheli Kadın Z.D polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.