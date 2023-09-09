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Giriş Tarihi: 9.9.2023 10:59 Son Güncelleme: 9.9.2023 11:21

Esrarla yakalandılar birbirlerini suçladılar

Adana’da polisin şüphe üzerine durdurup, narkotik köpeğiyle arama yaptığı otomobilde, çantada 4 paket halinde 1 kilo 950 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan ve birbirini suçlayan 4 şüpheli, adli kontrolle serbest kaldı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Esrarla yakalandılar birbirlerini suçladılar

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobil durdurdu.



Ekiplerin otomobilde narkotik köpeğiyle yaptığı aramada, arka koltukta bulunan çantada 4 paket halinde 1 kilo 950 gram esrar ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü S.K. ile yanındaki B.P., Y.H. ve K.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinde birbirini suçlayan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Esrarla yakalandılar birbirlerini suçladılar
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