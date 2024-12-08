Esra’yı 8 yerinden bıçaklayan eşe tutuksuz yargılama

Ankara'da boşanma aşamasındaki eşi Barış K. (35) tarafından 8 yerinden bıçaklanan Esra K. (31), 10 günü yoğun bakım olmak üzere 2 ameliyat geçirdiği tedavi süreciyle hayata tutundu. Adli kontrolle serbest bırakılan Barış K. hakkında, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı. Esra K.'nin, avukatı aracılığıyla yaptığı serbest bırakılma kararına yaptığı itiraz reddedilirken, uzaklaştırma kararı uygulandı. Kararı ihlal eden Barış K. hakkında elektronik kelepçe tedbiri uygulandı. Esra K. "Benim ölmem gerekiyordu galiba tutuklanması için. Sürekli stres altında, mağdur olan benim. Ama ben suçlu gibi yaşıyorum. Adaletin yerini bulmasını ve tutuklanmasını istiyorum" diye konuştu. DHA