Estetik ameliyatı felç etti

Belçıka'ninen köklü futbol kulüplerinden RC Schaerbeek'in ilk kadın başkanı olarak adını dünyaya duyuran Selbi Liman, Türkiye'de yaptırdığı tüm yüz estetik ameliyatından sonra felç geçirdi. Eski futbolcu Kenan Köse ile evli olan işkadını Liman, bir süre önce estetik ameliyat olmak ünlü estetik doktoru Mustafa Y.'ye başvurdu. Yaşadığı Belçika'dan İstanbul'a gelen Liman, doktorunun anlaşmalı olduğu klinikte 4 Ocak'ta yüz askısı, gıdı operasyonu, burun kaldırma gibi birden fazla operasyon yaptırdıktan sonra Belçika'ya döndü. İddiaya göre Liman'ın yüzünde hissizlik ve yanıklar oluşmaya başladı. Doktoruyla iletişime geçen Liman, estetik müdahaleler sonrası böyle durumların yaşanabileceği yanıtını aldı. Gün geçtikçe ağrıları artan ve yüzünde sol tarafında çökük oluşan Liman, yüz kaslarını kullanamaz hale geldi.Tekrar İstanbul'a gelen Liman, defalarca doktoruyla görüşmek istese de başarılı olamadı ve başka bir hastaneye başvurarak yardım istedi. Gülümseyemeyen, hatta konuşamaz hale gelen Liman'a doktorlar, yeni bir operasyon geçirse bile yüzünün eski haline dönmesinin imkânsız olduğunu söyledi. Selbi Liman, estetik doktorunun hatası nedeniyle yüzünün geri dönülmez hasar aldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.