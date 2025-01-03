Estetik ameliyatta tercih değil zorunluluk önemli

Sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla beraber artış gösteren estetik operasyonları araştırmalara konu oldu. Geçmişte yaş, sosyal statü ve cinsiyet gibi faktörlere bağlı olarak görülen estetik işlemler, günümüzde ihtiyaç gözetmeksizin tercih ediliyor. Psikiyatri Uzmanı Dr. Merve Setenay Gürbüz ve Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dr. Öğr. Üyesi Aslı Datlı'nın yaptığı araştırma, estetik cerrahi hastalarında daha önce hiç estetik olmamış hastalara göre anlamlı oranda görsel algı bozukluğu olduğunu ortaya çıkardı. Gürbüz ve Datlı'nın yaptığı araştırmanın sonuçları dünyaca ünlü Aesthetic Plastic Surgery Dergisi'nde de yayımlandı. Estetik ameliyatlar öncesinde psikolojik bir taramadan geçmenin önemine vurgu yapan araştırmaya ilişkin SABAH'a değerlendirmede bulunan Aslı Datlı, "Plastik cerrahi işlemlerinin, başkalarına benzemek ya da başkalarını tatmin etmek için değil; yaşla, doğumla veya emzirme gibi süreçlerle dinamiğini kaybetmiş yüz ve vücut alanlarını düzeltmek ya da doğuştan gelen bozuklukları düzeltmek amacıyla kullanıldığında hem fiziksel hem de psikolojik olarak son derece olumlu etkiler yaratabileceğini görüyoruz" dedi. Estetik operasyon sayıları arttıkça farkında olmadan psikolojik durumun etkilendiğini dile getiren Merve Setenay Gürbüz ise "Estetik cerrahi sadece fiziksel bir müdahale değil. Aynı zamanda psikolojik ve algısal bir süreç. Bu nedenle, ameliyat öncesi görsel algı değerlendirmesi yapmak, hastaların beklentilerini daha iyi anlamak büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.