Estetik cerrah hakkında röntgencilik suçlaması

KOCAELİ'NDE hemşirelik yapan A.K. ve A.S., 6 aydır aynı klinikte birlikte çalıştıkları plastik ve estetik cerrahi uzmanı Doç. Dr. H.M.A. hakkında, taciz iddiasıyla suç duyurusunda bululdu. Hemşirelerden A.S. şikâyet dilekçesinde, "9 Aralık günü saat 17.30 sıralarında üzerimi değiştirirken, kapının altından bir karartı gördüm. Kapı deliğinden baktığımda hocamız ile göz göze geldik. İkinci kez baktığımda, eğilmiş vaziyette uzak bir noktada durduğunu gördüm. Son kez baktığımda da yine kendisi ile göz göze geldim ve dayanamayarak kapıyı açıp, 'Hocam siz ne yapıyorsunuz, neden kapı deliğinden içeriye bakıyorsunuz' dedim. Böyle bir şeyin olmadığını söyledi. Birkaç gün önce de aynı olayı arkadaşım yaşamıştı" şeklinde konuştu. A.K. de, "6 Aralık günü öğleden sonra odada giyindiğim sırada kapının alt tarafında bir gölge gördüm. Zemin beyaz olduğu için, kapının arkasında biri olduğunda gölgesi görünüyor. Dışarıya baktığımda kimseyi görmedim. Konuyu A.S. ile paylaştım. Ayrıca doktor, merdivenlerden çıkarken bizim önden yürümemizi isterdi. Biz de kadınlara saygıdan böyle yaptığını düşünüyorduk. Ancak A.S., doktorun merdivenden inip çıkarken kalçalarıma baktığını söyledi" dedi. Yanlış anlaşıldığını öne süren Doç. Dr. H.M.A. hakkında, soruşturma tamamlanıncaya kadar, uzaklaştırma kararı verildi.