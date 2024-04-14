Estetik doktoruna çıplak fotoğraf soruşturması

İstanbul'da bulunan ünlü estetik cerrahı Fatih Dağdelen bir hastasına meme küçültme operasyonu yaptı. Tansel K., isimli vatandaş 3 Şubat tarihinde Şişli ilçesinde Doktor Fatih Dağdelen'e göğüslerini küçültmek için başvurdu. Operasyon geçiren Tansel K, memnun bir şekilde hastaneden ayrıldı ancak operasyondan 7 ay sonra bir arkadaşının kendisini aramasıyla şoke oldu. Telefondaki arkadaşı, genç kadına 'Ameliyat olduğun doktor, göğüslerinin ve yüzünün açık olduğu fotoğraf ile videoları kendi sosyal medya hesabından paylaştığını gördüm, birlerce kişi tarafından izlenmiş.' şeklinde konuşarak bilgi verdi. Tansel K, ameliyat olduğu doktorun sosyal medya hesabını kontrol ettiğinde kendisine ait video ve fotoğrafların açık bir şekilde yayınlandığını tespit etti. Fatih Dağdelen ile irtibata geçen genç kadın paylaşımlar için kendisinden herhangi bir izin alınmadığını ifade etti. İzinsiz paylaşımlarla rencide edildiğini söyleyen Tansel K., Fatih Dağdelen hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tansel K., tarafından savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde söz konusu video ve fotoğrafların paylaşılmasında hiçbir şekilde kendisinden izin alınmadığını ve gönderilerin müstehcen olduğuna dikkat çekildi. Şikayet sonrası Fatih Dağdelen hakkında 'özel Hayatın Gizliliğini' ihlal suçundan soruşturma başlatıldı.