Estetik doktoruna şok suçlama: Ameliyata alkollü girdi

Belçika'da yaşayan Suzan K. (29) liposuction (yağ aldırma) ameliyatı için geçen yıl 12 Ocak'ta teyzesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Özel bir hastanede sabah yapılması planlanan ameliyat öğleden sonraya kaldı. İddiaya göre ameliyatı gerçekleştirecek Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Onur S., alkollü olduğu gerekçesiyle ameliyatı erteledi. Öğleden sonra saat 15.00'te başlayıp 2.5 saat süren ameliyat sonrası şiddetli ağrı çeken Suzan K., bu durumun normal olduğu yanıtını aldı.Dikişleri iyileştikten sonra vücudunun eskisinden daha iyi olacağı vaat edilerek ameliyattan iki gün sonra taburcu edilen Suzan K., oturmakta ve nefes almakta zorlanır bir halde ertesi gün Belçika'ya döndü. Ancak Suzan K., şiddetli ağrılar yaşadı, göğüs ve karın bölgesinde kanamalarla zor günler geçirdi. Belçika'da bir hastaneye başvuran Suzan K., estetik ameliyatında yaşanan iltihaplanma ve bakteri nedeniyle yeniden ameliyat edildi.Belçika'daki iki ay yoğun bakımda tedavi altına alınan ve sonrasında yataktan kalkamayan genç kadın bu nedenle çalıştığı işyerinden ayrılmak zorunda kaldı. Hatalı dikim ve kesim işlemleri nedeniyle vücudunda hasar oluştuğunu öğrenen Suzan K., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.