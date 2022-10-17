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Giriş Tarihi: 17.10.2022

Estetik kavgası

Yüzündeki pürüzlerden kurtulmak için estetik yaptıran erkek hasta, “Yüzüm daha kötü oldu” deyip parasını geri isteyerek cerrahı tehdit etti. Cerrahın şikayeti üzerine hastaya dava açıldı

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Estetik kavgası
Muş'ta yaşayan 27 yaşındaki Doğan A., yüzündeki pürüz ve lekelerin alınması için estetik merkezinde tedavi olmaya karar verdi. Estetik cerrahı Sevgi Ekiyor'un İstanbul'da bulunan estetik merkezine başvuran Doğan A. tedavi için ödeme yaptı. 7 Mart'ta 'İp Askısı' adlı tedavi uygulanan Doğan A., cerrahi müdahalenin üzerinden 2 ay geçmesine rağmen herhangi bir gelişme yaşamadı. İddiaya göre, yüzü daha kötü olan Doğan A., estetik merkezini arayarak parasını geri istedi. Klinik görevlileri Doğan A.'nın kliniğe gelmesini istedi ancak şehir dışında yaşadığı için gelmedi.



SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Taraflar arasında yaşanan tartışma sırasında Doğan A., "Dolandırıcılar siz zavallılara alışmışsınız. Milleti kandırmak sizin için çocuk oyuncağı değil mi? Benim paramı hemen gönderin yoksa orayı başınıza yıkarım" şeklinde mesaj gönderdi. Aldığı tehditler üzerine estetik cerrahı Sevgi Ekiyor savcılığa suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Doğan A., hakkında soruşturma başlattı.

'YÜZÜMÜ MAHVETTİ ŞİKÂYETÇİYİM'
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Doğan A., yüzüne uygulanan tedavinin yanlış olduğunu, aradan aylar geçmesine rağmen yüzünün eskisinden daha kötü hale geldiğini söyledi. Uygulamadan memnun kalmadığı için öfkelendiğini ve bu nedenle tehdit içerikli mesajlar attığını söyleyen Doğan A. Ekiyor'dan şikâyetçi olduğunu belirtti. Savcılık soruşturma sonunda Doğan A., hakkında 'Hakaret' ve 'Basit Tehdit' suçlarından iddianame düzenledi. 4 yıla kadar hapsi istenen genç adam ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

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Estetik kavgası
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