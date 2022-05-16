Estetik olmak istedi hayatı karardı! ’Acılarla uyanıyorum’

GÜZELLEŞMEK İÇİN GİTTİM SAĞLIĞIMDAN OLDUM

Karın bölgesinde de kanal gibi derin bir kalan Kılıç, hem sağlığından hem parasından oldu. Doktor hakkında avukatı aracılığıyla savcılığa şikayette bulunan, CİMER ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne şikayet dilekçesi veren Kılıç, "Estetik diye gittim, bu duruma geldim.