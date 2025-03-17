Estetik operasyonu hayattan kopardı

İzmir'de yaşayan Yılsu Tümen (32), yağ aldırma operasyonu için İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde özel bir tıp merkezi ile 160 bin lira karşılığında anlaştı. İddiaya göre, kadının kan değerleri düşük çıkınca doktor, kan takviyesi yapılabileceğini söyledi ve 40 bin lira daha talep etti. Operasyondan çıktıktan saatler sonra fenalaşan ve defalarca kalbi durduğu öne sürülen kadın 6 Mart'ta hayatını kaybetti. Simge Tümen, ablasının doktor ihmali nedeniyle yaşamını yitirdiğini iddia ederek yardım çağrısında bulundu.