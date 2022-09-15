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Giriş Tarihi: 15.9.2022 13:32

Estonyalı turist, eşini döverek öldürdü

Antalya'nın Kemer ilçesinde Estonya vatandaşı Mıhhail Sadrın (42), tartıştığı eşi Jelana Sadrın'ı (41) otel odasında döverek öldürdü.

DHA
Estonyalı turist, eşini döverek öldürdü

Olay, önceki gün Kemer'e bağlı Kiriş Mahallesi'nde bulunan otelin odasında meydana geldi. Tatil için kente gelip, otele yerleşen Estonyalı Mıhhail Sadrın ile eşi Jelana Sadrın arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mıhhail Sadrın, eşini darbedip, dişlerini kırdı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılan Jelana Sadrın, hayatını kaybetti.

Mıhhail Sadrın da polis ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan kontrolde, Jelana Sadrın'ın vücudunda morluklar ile 1,5 ve 2 santim derinliğinde kesiler tespit edildi. Otopsi sonrası kadının cansız bedeni, ülkesine gönderilmek üzere morgdan alındı. Mıhhail Sadrın'ın ise polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Estonyalı turist, eşini döverek öldürdü
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