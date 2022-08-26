Haberler Yaşam Haberleri Eşyaları kiralık kuryelere taşıtmışlar! Online çeteye şafak operasyonu: 5 milyonluk vurgun yapmışlar
Giriş Tarihi: 26.8.2022 11:17 Son Güncelleme: 26.8.2022 11:33

Eşyaları kiralık kuryelere taşıtmışlar! Online çeteye şafak operasyonu: 5 milyonluk vurgun yapmışlar

İstanbul’da internet üzerinden elektronik eşya satmak isteyen yüzlerce kişiyle alıcı gibi buluşma ayarlayıp paraları vermeden dolandıran şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yaklaşık 5 milyonluk vurgun yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik dün sabaha karşı 12 adrese eş zamanlı operasyon yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 17 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Eşyaları kiralık kuryelere taşıtmışlar! Online çeteye şafak operasyonu: 5 milyonluk vurgun yapmışlar

İnternet üzerinden ikinci el elektronik eşya satmak isteyen yüzlerce kişiyi hedef alan çete çökertildi. İddiaya göre vatandaşların satılık ilanına alıcı gibi mesaj atıp anlaştıktan sonra; 'bilgisayarınızı çiçekçiye bırakın parayı ilerideki kuyumcudan alacaksınız' diyerek yönlendirdikleri kişilerden eşyaları alıp, parayı vermiyorlardı. Mağdurlar bilgisayarı çiçekçiye bıraktıktan sonra gittikleri kuyumcudan aslında o kişiyle bir ilgilerinin olmadığını öğrenince dolandırıldıklarını anlayıp polise başvurdu.

TAŞIMAK İÇİN İNTERNETTEN KURYE BULMUŞLAR

Şüphelilerin bazı olaylarda da eşyaları yine internet üzerinden günlük çalışanları kiraladıkları ve malzeme taşımaları için bin ila bin 500 lira para verdikleri öne sürüldü. Aralarında taşıma işi yapan kuryelerinde olduğu şüphelilerin akıl almaz yöntemleri tek tek deşifre edildi.

17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Benzer yöntemle dolandırıldığı iddia edilen kişilerin sayısının artması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde tespiti yapılan şüphelileri yakalamak için 12 adrese şafak vakti eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskınlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüphelilerin benzer yöntemlerde ikinci el ürün satan 100'den fazla kişiyi dolandırdığı ve yaklaşık 5 milyonluk vurgun yaptıkları öğrenildi. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık bürodaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Eşyaları kiralık kuryelere taşıtmışlar! Online çeteye şafak operasyonu: 5 milyonluk vurgun yapmışlar
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