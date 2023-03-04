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Giriş Tarihi: 5.3.2023

Eşyalarını mezarları başına bıraktılar

Eşyalarını mezarları başına bıraktılar
Depremin etkilediği 11 ilden Adıyaman'da vefat eden vatandaşların çoğu Adıyaman Yeni Belediye Mezarlığı'na defnedildi. Ağıtların, hıçkırıkların yükseldiği mezarlıkta bazı vatandaşlar mezarların üzerine çiçek koyarken, bazıları da kabir toprağına su döküyor. Kimi depremzedeler, yakınlarının mezar tahtasına tuttuğu takımın formasını, kullandığı beresini, eldivenini, gömleğini asarken kimi de mezarın üstüne başörtüsü koyuyor. Bazı depremzedeler de mezarların başına çocuklarının giydiği ayakkabıyı, oyuncağı koydu, bazıları da şeker bıraktı. AA

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Eşyalarını mezarları başına bıraktılar
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