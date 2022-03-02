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Giriş Tarihi: 2.3.2022

Et çalmakla suçlanan balerine 5 yıl hapis istemi

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Et çalmakla suçlanan balerine 5 yıl hapis istemi
SARIYER'DE balerin Evlin Avidor'un 4.5 yıl önce bir süpermarketten 151 liralık et çalmaya teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Avidor katılmazken, avukatları hazır bulundu. Davanın esasına ilişkin görüşü sorulan savcı, "nitelikli hırsızlığa teşebbüs" suçundan Avidor'un, 2.5 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Avidor'un avukatları, savunmalarını hazırlamak için süre talep etti. Mahkeme, savunma için süre vererek duruşmayı erteledi.

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Et çalmakla suçlanan balerine 5 yıl hapis istemi
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