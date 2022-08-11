Et fiyatları için indirim beklentisi son dönemde konunun gündemde yer almasına neden oldu. Talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi. Erdoğan; Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin kar amaçlı olmadığını ve fiyatları düşürmeleri gerektiğini belirtti. Bu kapsamda fahiş fiyatlarıyla gündeme gelen et fiyatları araştırılıyor. Peki, Et fiyatları düştü mü, düşecek mi, ne zaman düşecek? İşte konuya dair detaylar...
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TARIM KOOPERATİF MARKETLERİNE TALİMAT: FİYATLARI DÜŞÜRÜN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin kar amaçlı kurulmadığının altını çizerek, "Fiyatları düşürün, vatandaş daha uygun fiyata alabilsin" demişti. Bu kapsamda yapılacak indirim için gözler .Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'ne çevrildi.
Başkan Erdoğan, vatandaşların enflasyona ezdirilmeyeceğini vurgularken, bunun için Tarım Kredi Kooperatiflerinin fiyatlarını düşürmesini istedi. Özellikle kuzu etinde yapılan yüzde 25'lik indirimin dana eti için de yapılması gerektiğini ifade eden Erdoğan, Tarım ve Orman Bakan Vahit Kirişçi'ye, "Tarım kredi kooperatifleri kar amaçlı kurulmadı, fiyatları düşürün, vatandaş daha uygun fiyata alabilsin" dedi.