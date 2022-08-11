Başkan Erdoğan, vatandaşların enflasyona ezdirilmeyeceğini vurgularken, bunun için Tarım Kredi Kooperatiflerinin fiyatlarını düşürmesini istedi. Özellikle kuzu etinde yapılan yüzde 25'lik indirimin dana eti için de yapılması gerektiğini ifade eden Erdoğan, Tarım ve Orman Bakan Vahit Kirişçi'ye, "Tarım kredi kooperatifleri kar amaçlı kurulmadı, fiyatları düşürün, vatandaş daha uygun fiyata alabilsin" dedi.