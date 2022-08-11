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Giriş Tarihi: 11.8.2022 15:45

Et fiyatları düştü mü, ne zaman düşecek? Başkan Erdoğan talimat verdi! İşte et fiyatlarında son durum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan indirim talimatı sonrası gözler et fiyatlarına çevrildi. Başkan Erdoğan; Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin kar amaçlı kurulmadığının altını çizerek, "Fiyatları düşürün, vatandaş daha uygun fiyata alabilsin" dedi. Bu noktada ise “Et fiyatları düştü mü, düşecek mi, ne zaman düşecek?” soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan Et ve Süt Kurumu'nun yaptığı yüzde 25'lik kuzu eti indiriminin dana eti içinde yapılması gerektiği yine Başkan Erdoğan tarafından duyurulmuştu. İşte et fiyatlarındaki son durum ve detaylar...

Et fiyatları düştü mü, ne zaman düşecek? Başkan Erdoğan talimat verdi! İşte et fiyatlarında son durum

Et fiyatları için indirim beklentisi son dönemde konunun gündemde yer almasına neden oldu. Talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi. Erdoğan; Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin kar amaçlı olmadığını ve fiyatları düşürmeleri gerektiğini belirtti. Bu kapsamda fahiş fiyatlarıyla gündeme gelen et fiyatları araştırılıyor. Peki, Et fiyatları düştü mü, düşecek mi, ne zaman düşecek? İşte konuya dair detaylar...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TARIM KOOPERATİF MARKETLERİNE TALİMAT: FİYATLARI DÜŞÜRÜN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin kar amaçlı kurulmadığının altını çizerek, "Fiyatları düşürün, vatandaş daha uygun fiyata alabilsin" demişti. Bu kapsamda yapılacak indirim için gözler .Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'ne çevrildi.

Başkan Erdoğan, vatandaşların enflasyona ezdirilmeyeceğini vurgularken, bunun için Tarım Kredi Kooperatiflerinin fiyatlarını düşürmesini istedi. Özellikle kuzu etinde yapılan yüzde 25'lik indirimin dana eti için de yapılması gerektiğini ifade eden Erdoğan, Tarım ve Orman Bakan Vahit Kirişçi'ye, "Tarım kredi kooperatifleri kar amaçlı kurulmadı, fiyatları düşürün, vatandaş daha uygun fiyata alabilsin" dedi.

ET VE SÜT KURUMU'NDA KUZU ETİNE YÜZDE 25 İNDİRİM YAPILDI

Kuzu eti fiyatlarında yüzde 25 indirim yapıldı. Et ve Süt Kurumu'ndan (ESK) yapılan açıklamada indirim sorası gövde kuzu 129,75 liradan 98 liraya, kuzu pirzola 181,50 liradan 137 liraya, kuzu gerdan 114,50 liradan 86 liraya düştü.

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Et fiyatları düştü mü, ne zaman düşecek? Başkan Erdoğan talimat verdi! İşte et fiyatlarında son durum
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