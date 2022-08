Et fiyatları için indirim beklentisi son dönemde konunun gündemde yer almasına neden oldu. Talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi. Erdoğan; Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin kar amaçlı olmadığını ve fiyatları düşürmeleri gerektiğini belirtti. Bu kapsamda fahiş fiyatlarıyla gündeme gelen et fiyatları araştırılıyor. Peki, Et fiyatları düştü mü, düşecek mi, ne zaman düşecek? İşte konuya dair detaylar...