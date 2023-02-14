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Giriş Tarihi: 15.2.2023

Et istedi, arkadaşa yemek borcumuz var

Adıyaman'da Fırat Sitesi'nın yıkılan B bloku enkazı altında kalan 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin, Zonguldaklı madencilerin domuz damı yöntemiyle 198'inci saatte sağ kurtarıldı.



YORGUNLUK GİTTİ
Operasyonda aktif rol alan Madenci Ercan Çömlek, "Çok mutluyuz. Et yemeği istedi, su istedi, arkadaşa yemek borcumuz var" diye konuştu. Madenci İlyas Güneş ise "Yorgunluğumuz gitti. Deprem saatinde video oyunu oynuyormuş" dedi. Madencilerin çalışma odalarındaki tahtaya yazdıkları "Kömür için değil, ömür için geldik" yazısı görenleri duygulandırdı.

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