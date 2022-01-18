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Giriş Tarihi: 19.1.2022

Etek altı sapığı, beyin cerrahı çıktı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Etek altı sapığı, beyin cerrahı çıktı
İstanbul'da, cinsel içerikli görüntüleri Telegram'da kurdukları "Kuralsızlar Çetesi, Morp ve House Of Gavats Arayış" isimli sohbet gruplarından satan, yayan ve paylaşan 44 şüpheliden 37'si adliyeye sevk edildi. İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul merkezli 22 ilde Özel Harekat destekli baskınlarında gözaltına alınan şüphelilerin, "çocuğun cinsel istismarı" kapsamına giren görüntüleri 10-30 lira arasında sattığı belirlendi.



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve suç unsuru ele geçirildi. Şüpheliler arasında Şanlıurfa'da görev yapan bir beyin cerrahının da bulunduğu ve bu doktorun el konulan dijitallerinde yüzlerce görüntü olduğu öne sürüldü. Cerrahın telefonundan, bir iş arkadaşının etek altı görüntülerinin de çıktığı iddia edildi. Adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden 1'i kamu görevlisi 9'u tutuklandı. Beyin cerrahının da aralarında olduğu 28 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Etek altı sapığı, beyin cerrahı çıktı
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