Etek altı sapığı, beyin cerrahı çıktı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve suç unsuru ele geçirildi. Şüpheliler arasında Şanlıurfa'da görev yapan bir beyin cerrahının da bulunduğu ve bu doktorun el konulan dijitallerinde yüzlerce görüntü olduğu öne sürüldü. Cerrahın telefonundan, bir iş arkadaşının etek altı görüntülerinin de çıktığı iddia edildi. Adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden 1'i kamu görevlisi 9'u tutuklandı. Beyin cerrahının da aralarında olduğu 28 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.