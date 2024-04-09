Etiler’de 50 yıllık, ünlülerin manavına yıkım tehdidi

Beşiktaş Belediyesi, Etiler Bebekdağı Sokak'ta 50 yıldır manavlık yapan Hakkı Sertkaya'nın 15 metrekarelik ekmek teknesi için "depreme dayanakıszı olduğu" gerekçesiyle yıkım kararı aldı. Orhan Gencebay, Selahattin Alpay, Seval Sam, Muazzez Ersoy, Kerem Can gibi ünlülerin uğrak yeri olan manavın sahibi Sertkaya, "Burada 50 yıldır hizmet veriyorum.Reina'nın eski işletmecisi Mehmet Koçaslan'ın baskısıyla Beşiktaş Belediyesi, hiçbir deprem riski olmamasına rağmen yıkım kararı aldı. Önce suyumuz sonra elektriğimiz kesildi. Bu tehdit ve baskılar üzerine kısmi felç geçirdim. İki kızımla birlikte işyerimin yıkılmaması için mücadele veriyorum" dedi.