Etiler’de gece kulübünde silahlı kavga: 1 yaralı

ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede delil araştırması yaptı. Olay yerinde çok sayıda boş kovan olduğu görüldü. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtilirken polis olayla ilgili çalışma başlattı.