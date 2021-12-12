Etiler’de gece kulübünde silahlı kavga: 1 yaralı

Olay, 04.30 sıralarında Beşiktaş Etiler Nispetiye Caddesi üzerinde bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan gece kulübünde eğlenen 29 yaşındaki Abdülhamit Burç, bir grupla tartıştı. Tartışma sonrasında grup gece kulübünün dışına çıkarıldı. Dışarıya çıkarılan kişiler, Abdülhamit Burç'u mekan önünde beklemeye başladı.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Abdülhamit Burç'un dışarı çıktığını gören kişiler, tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucunda Abdülhamit Burç bacağından vurularak yere düştü. Saldırganlar kaçarken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN
Olay yeri inceleme ekipleri bölgede delil araştırması yaptı. Olay yerinde çok sayıda boş kovan olduğu görüldü. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtilirken polis olayla ilgili çalışma başlattı.