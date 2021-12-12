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Giriş Tarihi: 12.12.2021 06:25

Etiler’de gece kulübünde silahlı kavga: 1 yaralı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Etiler’de gece kulübünde silahlı kavga: 1 yaralı

Beşiktaş Etiler’de bulunan bir gece kulübünde iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, 04.30 sıralarında Beşiktaş Etiler Nispetiye Caddesi üzerinde bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan gece kulübünde eğlenen 29 yaşındaki Abdülhamit Burç, bir grupla tartıştı. Tartışma sonrasında grup gece kulübünün dışına çıkarıldı. Dışarıya çıkarılan kişiler, Abdülhamit Burç'u mekan önünde beklemeye başladı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Abdülhamit Burç'un dışarı çıktığını gören kişiler, tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucunda Abdülhamit Burç bacağından vurularak yere düştü. Saldırganlar kaçarken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede delil araştırması yaptı. Olay yerinde çok sayıda boş kovan olduğu görüldü. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtilirken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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Etiler’de gece kulübünde silahlı kavga: 1 yaralı
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