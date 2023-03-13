Haberler Yaşam Haberleri Etiler'de ünlü restoranda silahlı kavga: 1 yaralı
Giriş Tarihi: 13.3.2023 10:57 Son Güncelleme: 13.3.2023 11:07

Etiler'de ünlü restoranda silahlı kavga: 1 yaralı

Etiler'de bulunan ünlü restoranda yemek için bir araya gelen grup, çıkan tartışmanın ardından kavga etti. Kavga sırasında silahla vurulan 1 kişi yaralanırken, yaralı kişiyi otomobile taşıyan şüpheliler buradan uzaklaştı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Etiler’de ünlü restoranda silahlı kavga: 1 yaralı

Beşiktaş'ta Etiler Mahallesi Nispetiye Caddesi'nde bulunan ünlü bir restoranda saat 02.00 sıralarında gerçekleşen olayda restoranda aynı masada yemek yiyen kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında bir kişi belinden çıkardığı silahla karşısındaki kişiye ateş ederek yaraladı. Yaralanan kişiyi de yanlarına alan şüpheliler, olay yerinden otomobille kaçtı.

Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri restoranda bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Restoranda delil çalışması yapan ekipler, kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Etiler'de ünlü restoranda silahlı kavga: 1 yaralı
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