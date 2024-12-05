Etimesgut Belediyesi’nden Kızılay’a bağış kutusu yazısı

AK Parti Etimesgut Belediye Meclis Üyesi Av. Uğur Çağlar, meclis açılışında gündeme gelen konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı: "Bölgemizde hem özel bir firmaya hem de Türk Kızılayı'na ait kıyafet bağış kutuları bulunuyor. Bu kutular, kimi zaman geri dönüşüm amaçlı, kimi zaman ise ihtiyaç sahiplerine yardım için kullanılıyor. Şu anda bölgemizde Kızılay'a ait yaklaşık 100 adet kıyafet bağış kutusu var. Ancak belediye başkan yardımcısının imzasıyla gönderilen bir yazıyla, bu kutuların kaldırılması talep edildi ve bunun gerekli olduğu ifade edildi." dedi.

ÖZEL FİRMANIN DA KUTULARI VAR...

Bu yaklaşımın Kızılay'a karşı art niyet taşıdığı değerlendirmesinde bulunan Çağlar; "2023 yılında, Etimesgut Belediyesi hem özel bir firmaya bu konuda yetki vermiş. Ve bu kutular konulmuş. Kutuların üstüne de belediyenin logosu yerleştirilmiş, sanki bu kutuları belediye koymuş ve hayır için kullanıyormuş gibi. Ama aslında özel firma buradan geri dönüşümle bir kazanç elde ediyor. Sayıştay raporlarına göre, bu kutuların ticari bir faaliyet kapsamında gelir getirici işlem olarak değerlendirildiği ifade ediliyor. Dolayısıyla bu tür faaliyetlerin ihale yoluyla özel firmalara devredilmesi gerektiği belirtilmiş. Aynı bölgede 100 adet Kızılay'a ait yardım kutusunun varlığına müsaade edilmiş. Yani iki durum bir arada yürütülmüş. Ancak şimdi Kızılay'a ait kutuların kaldırılması talep ediliyor." şeklinde konuştu.

YARDIM KUTULARI RANTA AÇILIYOR

Çağlar; "Siz zaten buradan bir gelir elde ediyorsunuz. Daha fazla kazanmak için bir de Kızılıay'ı devre dışı bırakmaya çalışıyorsunuz. Burayı da istediğiniz firmaya veriyorsunuz. Kendiniz yardım yapmıyorsunuz. Yapanı da engelliyorsunuz. Bu konuyu Meclis'te de gündeme getirdik ve bunun yanlış bir uygulama olduğunu ifade ettik. Bir tiyatro oyununun içindeyiz. 2024 yılından bu yana sosyal medyada her şey çok güzel görünüyor, 'cici' görüntülerle halkın karşısına çıkıyoruz. Ancak perde arkasına bakıldığında, ne yazık ki halkın yararına yapılan somut bir hizmet yok. Aksine, sürekli olarak halkın aleyhine işler ve işlemler gerçekleştiriliyor." ifadelerini kullandı.