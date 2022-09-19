Etkili atış için silah bakımına özen gösteriyorlar

Kolluk kuvvetlerinin hem kullanım kaynaklı hem de kullanılan yerdeki iklim şartları nedeniyle silahlarının bakıma alınması gerekiyor. Etkili atış yapılması için bu bakıma ayrıca özen gösteriliyor. Kriminal parçalar hariç silahların tamir bakım ve zamanla aşınmalardan kaynaklı boya kısımları onarılıyor. Kriminal parçalardaki arızaları ise; kriminal rapor geldikten sonra yapılıyor. İçişleri bakanlığı tarafından verilen izinler doğrultusunda bu çalışma gerçekleştiriliyor. Bakım ve onarım yapan firmaların denetimini ise Valilik yapıyor. Ankara'da bulunan firmanın yetkilisi Serkan Kara yapılan çalışmaları detaylarıyla SABAH'a anlattı.





KOLLUK KUVVETLERİNİN SİLAHLARINA ÖZEL BAKIM



Serkan Kara; Bakımsız bir silahtan etkili bir atış bekleyemeyiz. Dolayısıyla bakıma gerekli önemi vermek durumundayız diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Bakım onarım ve tamiri yapılmak üzere yılda ortalama bin adet silah bize geliyor. Bu silahlar bize emanet edildiğinde kolluk kuvvetlerine Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geçici silah veriliyor. Kriminal parçalar hariç tamir ve bakımı yapıyoruz. Kriminal parçalardaki arızaları ise; kriminal rapor geldikten sonra tamirlerini yaparak teslim ediyoruz. Ayrıca ihtiyaç durumuna göre renk değişimi, kaplamaların bakım ve onarımı, özel istek üzerine figürlerle tamamen yenilenen silahlar kullanıma hazır hale getirilerek sahiplerine teslim ediliyor"

BAKANLIK İZİN VERİYOR VALİLİK DENETLİYOR

Serkan Kara: "Sadece kolluk kuvvetleri değil İçişleri Bakanlığı tarafından verilen ruhsat ile silah alan kişiler bu bakımı yaptırabiliyor" dedi ve şunları söyledi: "İçişleri bakanlığınca verilen silah tamir yeri açma belgesine sahip olmakla birlikte Ankara Valiliği tarafından da denetlenmekteyiz. Bakımlı, temiz ve etkili bir silaha sahip olmak için silahınıza gerekli işlemlerin yapılacağı yerin güvenilir olması gerekiyor."