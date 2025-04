EURIE Avrasya Yükseköğretim Zirvesi’nin 10.yılı törenle açıldı

Dünyanın dört bir yanından prestijli üniversiteleri, akademisyenleri, yükseköğretim sektörünün önde gelen temsilcilerini ve uluslararası öğrenci temin acentelerini bir araya getiren SABAH'ın medya sponsoru olduğu EURIE 2025 binlerce öğrencinin katılımı ile başladı. Bu yıl 8-10 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleşecek olan zirve, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlendi.

Açılış törenine; Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul Valisi Davut Gül, Malezya Yükseköğretim Bakanı Dr. Zambry Abdul Kadir, K.K.T.C. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Önceki Dönem Mısır Yüksek Öğrenim, Bilimsel Araştırma ve Teknoloji Bakanı ve Arap Üniversiteler Birliği (AARU) Genel Sekreteri Prof. Dr. Amr Ezzat Salama, Katar Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı ve Kuzey Amerika Uluslararası Eğitimciler Derneği (NAFSA) CEO'su Dr. Fanta Aw, Aydın Üniversitesi kurucu ve Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın binlerce öğrenci ve davetli katıldı.

65 ÜLKEDEN. 310 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU TEMSİL EDİLECEK

Zirvede, 65 ülkeden 310 yükseköğretim kurumu temsil edilecek. 152 alanında uzman konuşmacı, akademik dünyaya ışık tutacak. 61 eş zamanlı panel, seminer ve konferans düzenlenecek. 2 binden fazla uluslararası eğitim lideri, akademisyen ve sektör temsilcisi bir araya gelecek.

EROL ÖZVAR, "TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMDE BÖLGESEL VE KÜRESEL AKADEMİK HAREKETLİLİKTE MERKEZ HALİNE GELMESİ HEDEFLENMEKTEDİR"

Açılışta konuşan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar,"Yükseköğretim hızla değişen teknolojiler toplumsal beklentiler ve ekonomik koşullar doğrultusunda dönüşüm geçirmektedir. Üniversiteler sadece akademik bilgi üretmeyip toplumsal etki yaratmaktadır. Türkiye'nin dijital altyapısı gelişmiş uluslararası rekabet gücü gelişmiş sürdürebilir yüksek öğretim eğitim politikalarına sahip lider ülke olarak konumlanmaktadır. Türkiye 360 bin uluslarası öğrencisiyle Dünya'da 10 ülke arasındadır. Çin , ABD, Hindistan ve Avusturalya yüksek öğretimde yeniliklerle kendini geliştirmektedir. Proğramları sunan üniversite sayısını 70'e çıkaracağız. Yükseköğretim Kiurulu'nun 2024 -2028 statejik Planının temel hedeflerinden biri uluslararasılaşmaktır. Bu hedef doğrultusunda Türk yükseköğretiminin bölgesel ve küresel akademik hareketlilikte bir merkez haline gelmesi hedeflenmektedir" dedi.

AYDIN, "ÜNİVERSİTELER ARTIK BİLGİ ÜRETEN KURUMLAR DEĞİL KRİZE ÇÖZÜM GELİŞTİREN VE İNSANLIĞA KATKI SAĞLAYAN MERKEZLERDİR"

Kurucu ve Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, "Dünya akademik camiasını bir araya getirdiğimiz Avrasya Yükseköğretim Zirvemizin her yıl olduğu gibi bu yıl da uluslararası yüksek öğretimde iş birliklerine vesile olacağına inancımla şimdiden tüm paydaşlarımıza başarı diliyorum. UNESCO verilerine göre dünya genelinde yüksek öğretimde kayıtlı öğrenci sayısı iki yüz elli milyonu aşmış durumda. Bu rakamın 2030'a kadar üç yüz seksen milyona, 2040 yolunda ise altı yüz milyona ulaşması beklenmektedir. Böylesine dinamik bir ortamda üniversiteler artık yalnızca bilgi üreten kurumlar değil aynı zamanda küresel krizlere çözüm geliştiren ve insanlığa katkı sunan merkezler olmaktadır. Bu süreçte uluslararasılaşma; üniversitelerimizde kaliteyi, iş birliğini, küresel ölçekte de rekabetçi hale getirmenin en büyük adımlarından olmaktadır. Akademik iş birlikleri, kültürel etkileşim ve bilgi paylaşımı sürdürülebilir kalkınmanın ve bilimsel ilerlemenin temel taşlarıdır. Dünya Ekonomik Formunun 2025 raporuna göre 20230 yılına kadar yüz yetmiş milyon yeni mesleğin ortaya çıkacağını, doksan iki milyon mesleğin ortadan kalkacağını ve buna bağlı olarak yetmiş sekiz milyonluk bir iş artışı gerçekleşeceğini öngörmekte. Ayrıca gelecekte iş dünyası için en önemli becerilerin arasında; yapay zeka, veri uzmanlığı eleştirel düşünme, etkili iletişim, duygusal zeka, işbirliği, yetenek yönetimi, teknolojik okul yazarlık yer almaktadır.

Yükseköğretimde uluslararasılaşma, rekabetten ziyade uzun vadeli iş birliğini temsil eder. Küresel Dünyada yaşadıkları coğrafyanın dışına çıkamayan hiçbir kurumun tek başına fark oluşturması ve stratejik hedeflere ulaşması da mümkün değildir. Bu bağlamda uluslararası eğitim, öğrencilere ve akademisyenlere küresel vatandaşlık kimliği kazandırması açısından oldukça önem arz etmektedir. Üniversiteler arasındaki uluslararası çalışmaların beraberinde getirdiği eğitim diplomasisi günümüzde ülkeler arasında uzun vadeli barış ve iş birliğini sağlamak için önemli bir araç olarak öne çıkmaktadır. Avrasya Yükseköğretim Zirvesi olarak on yıldır yüksek öğretimde iş birliklerine teşvik eden, akademik ortaklıkları güçlendiren, bilgi ve tecrübe paylaşımını arttıran bir platform oluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Gelecek yıllarda üniversitelerimizin küresel alanda daha etkin ve daha geniş bir rol üstlenmeleri için Avrasya Yükseköğretim Zirvesi ve Avrasya Üniversiteleri Birliği olarak çalışmalarımıza kararlı ve aralıksız devam edeceğiz."

DR.ZAMBRY ABDUL KADİ, "HİÇ BİR ÜLKE KÜRESEL SORUNU TEK BAŞINA ÇÖZEMEZ"

Malezya Yükseköğretim Bakanı Dr. Zambry Abdul Kadi, "Bugün sınırötesi eğitim gün geçtikçe gelişiyor. Hiçbir ülke küresel sorunları tek başına çözemez. İşbirliğine dayalı çözümler gereklidir. En iyi uygulamaları paylaşmak başarıyı getirir. 2025 dünya üniversite sıralamasında Malezya ilk 200 arasındayız. Üniversite sanayi işbirliği ile inevasyon ekosistemleri geliştiriyoruz. Ortak keşfin güçlü dostluklara yol açtığını görüyoruz. Gerçek ilerleme işbirliği ile artacaktır" dedi.

VALİ GÜL, "1 MİLYON ULUSLARARASI ÖĞRENCİYE ULAŞMA HEDEFİMİZ VAR"

İstanbul Valisi Davut Davut Gül, yaptığı konuşmada, "Öncelikle bizi bir araya getiren bu zirveyi düzenleyen, düzenleme komitesine ve destek veren sponsorlara teşekkür ediyorum. İstanbul'da okumak sadece bir diploma almak değil aynı zamanda bu şehrin öğrencilerimize verdiği, kazandırdıkları hiç şüphesiz üniversitenin kazan. daha kıymetli bir değer var. Dünyanın en güzel şehrinde yaşıyoruz. Ve çok kültürlü, olağanüstü bir geçmişi olan bu şehir hem üniversiteleriyle. Hem öğretim görevlileriyle dünyanın dört bir köşesinden gelen öğrencilerimizin sahip olduğu deneyimleri, tecrübeleri, bilgiyi, birikimi aktarıyor, aktarmaya devam edecek. Ülkemizin bir hedefi var Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bir milyon öğrenciye ulaşma hedefi uluslararası öğrenci hedefi. Biliyorsunuz küreselleşen bir dünya var. Artık sınırlarını ortadan kalktığı, bilginin, teknolojinin, eğitimin dünyanın her tarafına çok rahatça ciddi ulaşabildiği bir dünyada bilgiyi sınırlara hapsedemeyiz. ülke olarak bu bilgiyi paylaşırken hem ülkemiz kazanır hem aynı şekilde ülkemizi eğitim almaya gelen öğrencilerimiz kendi ülkelerine önemli kazanımlar elde ediyorlar. Insanlar bilmediğinin düşmanıdır. Tanımadığının düşmanıdır. Kültürlerin birbirini tanıması, öğrencilerin birbirini tanımasıdır. O yumuşak diplomasinindir. En önemli taşlar. Döşemiş oluyor. Ülkemize bu hedefi koyarken bu öğrencilerin gelmesinde altyapının çok önemli bir faydası var. Türk Hava Yolları'na ben teşekkür ediyorum. Dünyanın her tarafına uçuşlar. Ülkemizin her tarafında havaalanlarıyla yine bunun altyapısı gerçekleşmiş oluyor. Üniversite sayımızın artması, öğretim görevlilerimizin artması bu hedeflere Emin adımlarla gitmemizi sağlıyor. Ben bu zirvenin hayırlara vesilesini vesile olmasını diliyorum, " dedi.