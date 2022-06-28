Euro kaç TL? 28 Haziran canlı Euro/TL kuru alış ve satış fiyatları ne kadar, kaç lira?

Yurt ve dünyadaki son dakika gelişmelerinden etkilenerek kur fiyatlarında inişli ve çıkışlı bir seyir gösteren "euro fiyatları" yatırımcılar ve diğer pek çok nedenle alım yapmayı düşünenler tarafından yoğun olarak "Euro kaç TL, alış ve satış fiyatları ne kadar, kaç lira?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA: EURO KAÇ TL, ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI NE KADAR, KAÇ LİRA?

Güncel Euro/TL kuru alış-satış fiyatları canlı tablo detayları şöyle,