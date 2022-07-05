Haberler Yaşam Haberleri Euro ne kadar oldu, kaç TL? 5 Temmuz 2022 Euro/TL kuru canlı takip ekranı!
Giriş Tarihi: 5.7.2022 16:27 Son Güncelleme: 5.7.2022 16:29

Euro ne kadar oldu, kaç TL? 5 Temmuz 2022 Euro/TL kuru canlı takip ekranı!

Euro ne kadar oldu, kaç TL? 5 Temmuz 2022 Euro/TL kuru canlı takip ekranı!

5 Temmuz Salı anlık grafiği hızla değişen Euro kurunda son durum yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Geçen haftalarda yatay seyirde devam eden canlı Euro fiyatları bugün aşağı yönlü seyretti. Ortak para birimi euro, Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artış beklentilerini azaltmasıyla dolara karşı 20 yılın en düşük seviyesine geriledi. Peki güncel döviz kuru rakamları ile Euro ne kadar, kaç TL oldu, 1 Euro ne kadar? 5 Temmuz 2022 İşte Dolar/TL kuru canlı takip ekranı!

Döviz kuru geçtiğimiz haftayı hareketli tamamlamış, Euro fiyatları son zamanların en üst seviyesine ulaşarak rekor üstüne rekor kırmıştı. Kurlardaki son durum güncel Euro ne kadar oldu, bugün Euro kaç TL oldu sorularıyla vatandaşların araştırma konusu halini aldı. Bu sabah güne 17,50 seviyesinde başlayan Euro /TL kuru canlı olarak 17,4788 seviyelerine düştü. Peki bugün 5 Temmuz 2022 Euro ne kadar? İşte 5 Temmuz 2022 Euro/TL kuru canlı takip ekranı!

EURO BUGÜN NE KADAR OLDU?

Piyasalarda yaşanan dalgalanma nedeniyle dolar kurundaki değişim de merak konusu oldu. Yatırımcılar 5 Temmuz 2022 Salı sabah saatlerinden itibaren Euro alış ve satış fiyatını yakından takip ediyor. Güncel rakamlar ise şöyle;

EURO ALIŞ: 17,4725 TL

EURO SATIŞ:17,4906 TL

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1 EURO KAÇ TL?

17,47 Türk Lirası

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Euro ne kadar oldu, kaç TL? 5 Temmuz 2022 Euro/TL kuru canlı takip ekranı!
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