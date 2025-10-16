EUROLEAGUE 5. HAFTA MAÇI: Anadolu Efes - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroLeague'in 5. haftasında Anadolu Efes, evinde Panathinaikos'u konuk ediyor. İstanbul Sinan'da oynanacak mücadele izleyenlere milli takım yıldızlarından Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven gibi isimleri izleme fırsatı da sunuyor. İşte, Anadolu Efes - Panathinaikos maçı tarihi ve saati hakkında merak edilenler:
EuroLeague'in 5. haftasında Anadolu Efes ile Panathinaikos kozlarını 17 Ekim 2025 Cuma günü paylaşacak. Karşılaşma saat 20:30 (TSİ) başlayacak.
Anadolu Efes EuroLeague 4. haftasında Olympiakos karşısında 82-78 skorla galibiyet aldı.
Temsilcimiz karşılaşmaya Larkin, Weiler-Babb, Cordinier, Ercan ve Papagiannis beşi ile çıkarken Larkin 18, Cole Swider 20 sayı kaydetti.
Anadolu Efes'in sıradaki rakibi Panathinaikos ise 4. haftada sahasındaki maçta ASVEL'i 91-85 yendi.
Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in ilk beşte başladığı maçta Richaun Holmes 24 sayı, 10 ribaund, Kendrick Nunn 24 sayı, 5 ribaund, 6 asist kaydetti.