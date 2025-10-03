EUROLEAGUE MAÇI: Zalgiris Kaunas – Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Basketbol severler, Zalgiris Kaunas ile Fenerbahçe Beko arasındaki kritik maçı dört gözle bekliyor. Temsilcimiz, Avrupa arenasında iddialı olduğu yeni sezonda deplasmanda galibiyet arayacak. Yayın saati, kanalı ve takım bilgileri özellikle izleyici tarafından merakla araştırılıyor. İşte, Zalgiris Kaunas – Fenerbahçe basketbol maçı hakkında merak edilenler:
Zalgiris Kaunas ile Fenerbahçe Beko arasındaki karşılaşma 3 Ekim 2025 Cuma günü oynanacak. Maç TSİ 20:00'de başlayacak.
Zalgirio Arena'da oynanacak mücadeleyi Ilija Belosevic (Sırbistan), Jakub Zamojski (Polonya), Anne Panther (Almanya) hakem üçlüsü yönetecek.
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in ilk haftasında Paris Basketbol'u 96-77 skorla mağlup etmişti.
Zalgiris Kaunas ise ilk maçında Monaco deplasmanından 89-84 galip ayrıldı.
Maçta sakatlığı bulunan Arturs Zagars ile sakatlık süreci sonrası çalışmalarını sürdüren Scottie Wilbekin forma giyemeyecek.